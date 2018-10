Cuáles son las principales inquietudes de los inversores de Wall Street sobre Argentina

Mientras en Washington, Estados Unidos, el Board (directorio ejecutivo) del Fondo Monetario Internacional aprobaba el viernes el desembolso de u$s 5700 millones en el crédito para la Argentina, a 375 kilómetros, en Wall Street, analistas de bancos y de fondos de inversión preguntaban por el impacto que tendrá este acuerdo, por la recesión económica y las chances de Cambiemos en las elecciones presidenciales de 2019.

Sucedió durante una presentación de la empresa estatal de energía YPF en el New York Stock Exchange (NYSE), de su Plan Estratégico 2019-202. Allí, en el sexto piso, el presidente de la compañía, Miguel Gutiérrrez, tuvo que enfrentar las preguntas de los analistas que por largo excedieron a las preocupaciones petrolera, y derivaron a los riesgos políticos y regulatorios de la Argentina.

Entre una amplia gama de consultas, los analistas financieros hicieron referencia a la recesión, a las posibilidades de una reelección del presidente Mauricio Macri (y, con eso, el mantenimiento del modelo económico o el riesgo de un volantazo), cómo se encontrará demanda para la oferta de gas y el mercado eléctrico y hasta sobre el Notebook Case (el caso de los Cuadernos que probarían la corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo).

Las preocupaciones de los investigadores financieros son lógicas y hasta fueron esperadas por las autoridades de YPF. De su análisis llegará, en algunas semanas, el state (reporte sobre el estado de la acción) que definirá la suerte de la empresa en el corto plazo: en el encabezado escribirán "buy", "keep" o "sell" (comprar, mantener o vender), con su justificación correspondiente.

Las acciones de las compañías argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York cayeron este año hasta un 84% en dólares, como el Banco Supervielle. En los últimos 365 días, YPF perdió un 38%, con un máximo de 46% de pérdida desde octubre el 2 de julio, cuando el entonces ministro y hoy secretario de Energía, Javier Iguacel, transcurría sus primeros días en el nuevo cargo con promesas de cambios regulatorios en relación a la herencia de su antecesor, Juan José Aranguren.

Sin embargo, en YPF creen que el 90% de la caída en la acción se debe a la estresante situación financiera de la Argentina en 2018 y no tanto a los cambios que impulsó Iguacel.

Por lo pronto, los inversores reaccionaron bien el viernes a los anuncios de la petrolera en la que el Estado argentino tiene un 51% de las acciones. La acción de YPF en la NYSE subió un 4,35% hasta los u$s 15,12 después de que la empresa prometiera aumentar hasta un 40% su producción de hidrocarburos (petróleo y gas en conjunto) en los próximos cinco años, con inversiones de entre u$s 4000 millones y u$s 5000 millones cada año y el desendeudamiento hasta niveles que no sean inquietantes.