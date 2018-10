Cuáles serán los fallos que deberá resolver la Corte de Rosenkrantz

A partir de hoy Carlos Rosenkrantz es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. De esta forma, al ministro que fue propuesto por el presidente Mauricio Macri le tocará presidir el máximo tribunal a la hora de fallar sobre algunos temas clave, como el pago de Ganancias por parte de los empleados judiciales y la última reforma jubilatoria. Además, se verá en manos de quién quedará la oficina de escuchas telefónicas (ex Ojota).

La llegada de Rosenkrantz a la presidencia de la Corte Suprema antecede a una serie de fallos que resultarán clave para la vida -y bolsillo- de los argentinos, en un contexto en que el Gobierno aspira a alcanzar el "Déficit Cero". Uno de ellos alcanza a unas 100.000 personas y tiene que ver con determinar si aquellos jubilados que cobren los máximos haberes deberán o no pagar Ganancias. Esto es luego de que la ANSeS apelara un fallo que determinaba la inconstitucionalidad del pago de este impuesto a jubilados.

Otro tema que deberá definir el máximo tribunal de justicia también tiene que ver con el pago de Ganancias por parte de los empleados del propio Poder Judicial. Esto ocurre luego de que el Poder Ejecutivo apelara un fallo -confirmado en marzo de este año- que dio lugar a una medida cautelar, pedida por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, para que se frene el pago de este impuesto hasta tanto no se defina la constitucionalidad de la Ley 27.346.

La reforma previsional aprobada en diciembre último también llegaría a la Corte Suprema. Esto se presume tras la denuncia hecha por el abogado especialista en temas previsionales Miguel Fernández Pastor, quien pidió que se declare inconstitucional el artículo 2 de la Ley 27.426. Es que es allí en donde se determina que la nueva fórmula se aplique por primera vez, de manera retroactiva, a partir del 1° de marzo de este año. Este pedido fue concedido por la Cámara Federal de la Seguridad Social y se espera que la Anses apele. De esta forma, la Corte se debería pronunciar al respecto.

Otro tema sensible

La Oficina de Captación de Comunicaciones (ex Ojota) también figurará en el listado de temas sensibles para el Tribunal. Cabe recordar que con la llegada de Cambiemos al poder, esta oficina quedó en manos de la Corte Suprema. El problema es que luego de que se filtrara en los medios las escuchas que involucraban a la ex presidenta Cristina Fernández con el ex secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, el escándalo golpeó de cerca a Lorenzetti. Y fue en ese momento que comenzó a analizarse que la oficina vuelva a la órbita de la Procuración General de la Nación. Uno de los argumentos en pos de esta medida es que la Corte Suprema vuelva a enfocarse en analizar cuestiones constitucionales.

Respecto de la Procuración, también está por verse si Inés Weinberg de Roca será la procuradora general de la nación. Se trata de la candidata de Mauricio Macri y se estima que el hecho que sea una outsider de la familia judicial se aproxima más al perfil de Rosenkrantz quien ocupó por primera vez un cargo dentro de la Justicia cuando fue nombrado miembro de la Corte Suprema de Justicia, en 2016.