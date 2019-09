Cuál será el tope de compra de dólares para adquirir viviendas

Tras la reunión que mantuvieron referentes del sector inmobiliario con el secretario legal y administrativo del Ministerio de Hacienda, Hugo Medina, se determinó que el Ejecutivo autorizaría la compra de dólares a quienes escrituren propiedades de hasta 220.000 UVA, que equivalen a u$s 145.000.

"Ese puede ser el número y no implica una cifra brutal, porque no todo el que va a comprar necesita la totalidad del importe. Por ahí tiene u$s 60.000 y necesita cambiar pesos por u$s 40.000", ejemplificó Armando Pepe, titular de Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, esta mañana en diálogo con radio Continental.

"Hay orden del ministro y del Ejecutivo de solucionar el problema de las personas que quieren adquirir su primera vivienda", afirmó Pepe.

Agregó que tras las reuniones con la AFIP, las dos anteriores con el Banco Central y la de ayer con Hacienda "resta que entre el jueves o viernes el Central apruebe y emita la comunicación".

Banco Central de la República Argentina

En ese sentido, detalló la fórmula que se propuso desde el sector inmobiliario: “Una persona va a la inmobiliaria y hace una reserva de una propiedad. La reserva la confirma el propietario con su firma, se lleva toda la documentación al escribano, este prepara todo para hacer la escritura dentro de los cinco días. Luego notifica al banco que esta todo correcto para poder escriturar dentro de las 72 horas. El banco pasa esa notificación al BCRA, si este último da el ok, se firma la escritura en la entidad financiera. La constancia con la que se quedan tanto el Central como el banco intermediario de que no fue una compra de dólares para atesoramiento ni para sacarlo del país es la propia escritura que queda una copia en el banco”.

Al ser consultado sobre qué pasa con aquella propiedad que supera ese valor y el potencial comprador tiene solo pesos, Pepe sostuvo que “en ese caso lamentablemente si el que vende no le va a aceptar pesos, no va a poder comprar”.