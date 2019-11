Cuál será el rol de Marcelo Tinelli en el programa de Alberto Fernández contra el hambre

Tras la primera reunión de trabajo del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, la iniciativa motorizada por Daniel Arroyo, el probable ministro de Desarrollo Social, Alberto Fernández se refirió este sábado al rol del conductor Marcelo Tinelli dentro del plan que pondrá en marcha apenas asuma.

El Presidente electo se refirió, además, al Presupuesto 2020, del que se mostró muy crítico, a la convocatoria a sesiones extraordinarias y a los nombres del futuro Gabinete.

“Daniel Arroyo es la persona que más conoce el tema y difícilmente él no sea el responsable de esa área”, admitió en diálogo con AM 750, en lo que fue el primer nombre mencionado por él para su grupo de ministros.

Luego, al evaluar la importancia del Plan Argentina contra el Hambre, resaltó la presencia de Tinelli. “Lo conozco hace muchos años. Tengo un trato personal que siempre ha sido bueno y correcto. Le tengo afecto. Silenciosamente ha trabajado con su fundación y ése es el motivo por el que lo invité", describió

Tras resaltar el interés del conductor en la vulnerabilidad alimentaria, el ex jefe de Gabinete tendrá un papel importante en la difusión de la problemática: "Asumió el compromiso de difundir el problema en su programa, que es de los más vistos. Está buenísimo que use su programa para contarle a los argentinos qué es lo que tenemos que hacer”.

Fernández habló también sobre la presencia de la cocinera Narda Lepes en el encuentro.

"Nos explicó que el problema de la Argentina no era necesariamente el hambre sino lo mal que se come. Me hizo reparar en el comer y el alimentarse”, aseveró.

Sesiones extraordinarias

Fernández confirmó, por otra parte, que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso durante los meses de verano: “Estamos trabajando, determinando qué temas metemos en extraordinarias”, aseveró.

Al respecto, enfatizó que junto a los integrantes de su equipo económico están analizando la iniciativa de estimación de ingresos y gastos del Estado para el año que viene y cuestionó el proyecto de Presupuesto 2020 presentado por Mauricio Macri.

"Tenemos que resolver el tema del Presupuesto, revisarlo todo porque el que hicieron es una falacia. Habla de otro país”, advirtió.

Y ratificó su apoyo a impulsar la legalización del aborto en el Congreso, al entender que un proyecto semejante “debería” ser sancionado durante su mandato.

Al respecto, Fernández recordó el libro “Somos Belén”, de la escritora Ana Correa, que cuenta la historia de una joven que fue detenida por sufrir un aborto espontáneo, y remarcó leer ese texto “para que la gente entienda de lo que se habla”.

"Cuando uno ve esas cosas entiende por qué hay que corregirlas”, concluyó.