¿Cuál será el rol de Cristina en el albertismo?

La jugada que Néstor Kirchner ideó para arrebatarle en 2005 el poder que le había delegado Eduardo Duhalde en 2005 la conocen, por vivirla bien de cerca, tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner. A pesar de ello, es un antecedente que se recuerda una y otra vez cuando, en las distintas oficinas del Frente de Todos ya en modo electo, se consulta sobre la futura relación del Presidente con su Vicepresidenta.

A falta de una, la Casa Rosada que se despide, hoy hay tres sedes virtuales de Gobierno: las nuevas oficinas albertistas en Puerto Madero (ex calle México), el cristinista Instituto Patria y el piso de Sergio Massa en Avenida Libertador. Un trío de despachos en los que se prepara la transición, sin contactos formales aún con el macrismo con Santiago Cafiero como coordinador.

Mientras el líder renovador prepara un paquete de leyes para llevar al Congreso apenas asuma como presidente de Diputados (de reforma tributaria al Consejo Económico y Social), el camporismo analizó los decretos y medidas que tomó Mauricio Macri en sus primeros 100 días para reestructurar, otra vez, el Estado como antes de pintarse de amarillo, algunas de las cuales registraron que ocurrieron el 11 de diciembre de 2015. "Ellos vinieron con un plan a ejecutar, nosotros no podemos llegar sin nada", es el razonamiento.

Primero la urgencia, claro, pero las tensiones políticas entre los socios no tardarán en llegarán, como las hay en toda administración de coalición. La fórmula que ganó, por separado en sus discursos de campaña, se encargó de machacar con la unidad: para probar lo que llevó la división apelan a los cuatro años de Cambiemos. Más allá del patriotismo por los destinos del país, en política el llano es otro gran ordenador además del tiempo.

Por otra parte, Alberto se cansó de decir que nunca más se peleará con Cristina. "Puede haber pujas abajo por cargos pero el acuerdo macro de ellos dos es inalterable", admiten en el kirchnerismo, entusiastas de las pulseadas de poder.

En el Patria descuentan que, sin confirmar el pacto de lapicera en listas/gabinete, Alberto Fernández llevará su impronta a las áreas que más conoce: Justicia y Seguridad, como abogado penalista; y Medios, como ex Jefe de Gabinete y ex habitual entrevistado. Descontando lugares expectantes, el cristinismo apuesta a lo sumo por la Secretaría de Derechos Humanos u otra oficina acorde a sus banderas. No habrá doble comando en armado del Gabinete pero Presidente electo conoce a su Vice, dicen, al punto que no la "ofendería" convocando a alguien que ella vetaría. Es una forma elegante de admitir que hay un veto como espada de Damocles.

¿Y después del 10 de diciembre? En la dinámica cotidiano, suelen pronosticar desde ambas oficinas, Alberto F. estará en "el día a día" de la gestión y Cristina Kirchner "en el trazo grueso" del rumbo. Un rol pasivo, considerando su personalidad.

Ni Alberto es Kirchner ni Cristina, Duhalde; coincide el kirchnerismo y el PJ. Pero sus análisis son distintos. "Néstor sacó 22%, ella le trasladó el 70% de lo que sacamos", creen los cristinistas. "Si ella iba sola, no le alcanzaba", retruca el proto-albertismo de paladar negro, que ya la quiso jubilar sin éxito en 2016 y fue a buscarla para las legislativas.

El respaldo electoral no quedará ahí: en el cristinismo, intuyen, será ella quien tenga que salir a defender al próximo Presidente ante las medidas, que descuentan que las habrá, desagradables para el electorado K, pasada la "Luna de miel", una que no durará los tradicionales 100 días sino menos. Es un espejo deformado de lo que fue Elisa Carrió para Cambiemos: no una "fiscal de la República" sino una garantía del "proyecto nacional, popular y democrático".

No todo es color de rosas. "En un año, si las cosas salen bien, al tener la lapicera y conocer la botonera del Estado, Alberto puede salir disputarle el liderazgo", auguran en el peronismo bonaerense que ya piensa en las elecciones de medio término de 2021.

En la pelea de los ex Presidentes en 2005 el principal campo de batalla fue la provincia de Buenos Aires. Con una gobernación de Axel Kicillof con personas de su confianza del ministerio, Máximo Kirchner tendrá voz importante para el resto de la administración de un territorio que en 2017 fue la cuna de Unidad Ciudadana. Suele decirse que Alberto Fernández, como Néstor primero, se desentendió hoy de la provincia vallada por la ex Presidenta (territorio que supo ser bastión duhaldista) para apoyarse en otros gobernadores, como Juan Manzur (Tucumán), Sergio Uñac (San Juan) y Omar Perotti (electo en Santa Fe).

Sin embargo, hay dos delegados albertistas indisimulables en el Conurbano: Juan Zabaleta (Hurlingham) y Gabriel Katopodis (San Martín, con próximo destino nacional en teoría). Ambos efímeros randazzistas en 2017, como Alberto F. Los que ya temen un 2021 recuerdan otra dupla de alcaldes, nestorista, la de Julio Pereyra-Alberto Descalzo, claves para el desembarco K en 2005, el principio del fin del duhaldismo.