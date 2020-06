Cuál podría ser la 'nueva normalidad' del transporte público

Inclusive cuando se levante la cuarentena, el transporte no volverá a ser el mismo. El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni consideró que, después de la pandemia, "no debería haber hora pico nunca más" en los trenes, subtes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).Consignó que esa idea se podrá alcanzar si logran "coordinar las actividades económicas del AMBA con franjas horarias diferenciadas".

Así se expresó en diálogo con CNN Radio. Por otra parte, consideró que el transporte "no siempre es necesariamente el lugar de contagio del coronavirus" y sostuvo que "hay que monitorear qué pasa en los lugares de trabajo".

En este sentido, explicó que la idea es ir hacia ingresos laborales escalonados. “El horario de ingreso a los colegios también es algo que debemos discutir”, agregó el ministro y explicó: “No descartamos que el ingreso a las grandes ciudades sea por tandas". Respecto de los riesgos de contagio, Meoni marcó: "El transporte no siempre es necesariamente el lugar de contagio del coronavirus; hay que monitorear qué pasa en los lugares de trabajo".

Sobre el estado actual del transporte público en AMBA, el ministro reportó que "viene estable en los últimos meses: debajo de un millón de usuarios diarios" y que en promedio hay un 23% de circulación.

Mirá también Santiago Cafiero: “Esta pandemia con Macri gobernando hubiera sido una catástrofe” El Jefe de Gabinete recordó que el ex presidente dejó "una Argentina quebrada y sin Ministerio de Salud”. Y destacó que el gobierno de Alberto Fernández fortaleció el sistema de salud “en tiempo récord”.

También afirmó que "el sistema de turnos para los trenes ya está habilitado y comienza a funcionar el lunes en el tren Mitre". Ante la preocupación de los usuarios por la disponibilidad de lugares, Meoni consignó: "Nadie se va a quedar sin asiento". "Queremos aplicar el sistema de turnos a todas las líneas de trenes pero no al resto del transporte público", anticipó el ministro. Y explicó que en colectivos es difícil por la cantidad de unidades circulando y porque hay más paradas por lo que es más complejo de regular. "Pretendemos que en los colectivos se pueda mantener el distanciamiento entre pasajeros”, confió. En este sentido, aclaró que por ahor "no es necesario restringir el uso de la SUBE para personas no exceptuadas del aislamiento".

Meoni también habló sobre lo que ocurre en Aerolíneas Argentinas que actualmente atraviesa una enorme crisis por la limitación en los vuelos tanto nacionales como internacionales. "Estamos trabajando con la situación de Aerolíneas, queremos cuidar las fuentes de trabajo pero probablemente va a haber suspensiones", comenzó explicando el ministro.

"No podemos pagarle el 100% de los sueldos a todos los trabajadores de Aerolíneas, y no están planteados despidos de ninguna manera, sí estamos pensando en la fusión de Aerolíneas y Austral, que dará mayor rentabilidad”, amplió Meoni.

Justificó que, más allá de la crisis por el coronavirus, "en los últimos cuatro años Aerolíneas ha tenido un deterioro grande" y consignó: "Es probable que siempre tenga pérdida que se compensa con el ingreso de turistas y genera ingresos extraordinarios en el país desde otro lugar”.