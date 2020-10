Cuál fue el nivel de pobreza, presidente por presidente, desde el regreso de la democracia

Ayer, el Indec informó que la pobreza se ubica en el 40,9% en la Argentina. Se trata de una situación agravada por la actual pandemia, pero que es arrastrada desde hace años y que se explica por diversas causas estructurales además de la coyuntura. Esta situación se torna aún más complicada entre los más chicos: el 56,3% de los menores de 14 años son pobres.

No se trata, igualmente, de un fenómeno nuevo en la Argentina. Tras cada crisis económica, el índice muestra un nuevo salto. No resulta sencillo realizar una comparación histórica, ya que no siempre se realizó la medición o hubo años en los que no se informaron números confiables. Por ejemplo, el Indec no midió pobreza entre 2013 y 2015. Y durante los años anteriores se informaban valores que no se consideran válidos. Por ejemplo, en el primer semestre de 2013, según el Indec el 4,7% eran pobres, mientras que para la UCA en ese año eran el 25,9%.

Sin embargo, mediante distintas fuentes se puede trazar una reconstrucción histórica desde 1988. Ese año, con un mal contexto económico que se acentuaba, la pobreza se ubicaba en el 34,3%. Tras la hiperinflación y la salida anticipada del gobierno de Raúl Alfonsín, se llegaría al 41,3% en 1990.

Luego, con la convertibilidad, se vivieron años de reducción de pobreza durante el gobierno de Carlos Menem, aunque es cierto que las consecuencias llegarían más tarde. Tanto en 1993 como en 1994 se tocaría un piso del 20% de pobreza.

A mediados de los 90, sin embargo, se sufrieron las consecuencias del llamado efecto tequila, la crisis mexicana. De esta forma, en 1996 se llegaría al 30% de pobreza, con una alta desocupación. El final de esa década muestra cierta estabilidad del índice. Pero tras años de recesión llegaría la crisis de 2001, que arroja los peores números históricos de pobreza.

En octubre de 2002, según el Indec, la pobreza se ubicaba en el 57,5%, durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Sin embargo, ya en la segunda mitad de ese año la economía se estaba recuperando, por lo que comenzó a reducirse también la pobreza, que al año siguiente había bajado tres puntos porcentuales.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner, de la mano de la expansión de la economía, se redujo año tras año la pobreza. En el primer semestre de 2004 fue 44,3%, el número más alto hasta el informado ayer. En 2006 se redujo hasta el 31,4%. Luego, sin embargo, comenzaron los cuestionamientos al Indec, por lo que deja de tener validez este informe.

Para los años siguientes se tienen en cuenta los relevamientos realizados por la Universidad Católica Argentina. Así, el indicador subió hasta el 29% en 2010, luego de la crisis financiera internacional. Tras la expansión económica de 2011, la pobreza bajó al 24,7%, que funciona como piso hasta la actualidad.

Durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, según la UCA, la pobreza continuaría ascendiendo de forma lenta y constante. Tras la llegada de Mauricio Macri al gobierno se buscó normalizar el Indec. En septiembre de 2016 se informó una pobreza de 30,3%. El entonces presidente pidió que juzguen su presidencia por la evolución de ese indicador.

A fin de 2017, la pobreza se ubicó en el 25,7%, el piso de la era Macri. Pero con la crisis de 2018 comenzaría a escalar con cada informe, hasta el 35,5% con el que cerró 2019. El inicio del gobierno de Alberto Fernández coincidió con la expansión del coronavirus, la cuarentena, la caída de la actividad económica. A pesar de los aportes estatales, como el Ingreso Familiar de Emergencia, se llegó al 40,9%, el número más alto desde 2004.

Si bien se pueden percibir mejoras y retrocesos durante estas décadas, se trata de un problema que parece cada vez más arraigado y constituye una deuda de la Argentina desde la recuperación democrática.