Cuál es la recomendación de inversión antes del supermartes de Lebac

Los títulos en dólares vienen de desplomarse hasta 8% la semana pasada, y el lunes la presión también fue a la baja, a la vez, el spread contra Brasil se ubica en el rango superior de 170 puntos básicos. En lo que respecta al tipo de cambio, la demanda de dólares se mantuvo a lo largo de la jornada de ayer y la volatilidad en el mercado de cambios también. Hoy frente a la renovación de Lebac, la atención estará centrada no solo en la tasa de corte, que en el mercado secundario se operó por encima del 47% en la jornada de ayer, sino también en el nivel de renovación que tendrá dicha licitación. La estrategia de carry viene arrojando resultados negativos mientras que las tasas que ofrecen los bonos en dolar se muestran atractivos. La volatilidad se mantendrá y los analistas realizan sus recomendaciones para afrontar lo que viene.

En un informe enviado a sus clientes, los analistas de PUENTE recomiendan que “con el objetivo de proteger el capital con un horizonte de mediano y largo plazo, tomando en cuenta el escenario de volatilidad con el que opera el mercado, priorizamos las Letras del Tesoro de Argentina en dólares (Letes), así como bonos de corta duración soberanos provinciales y corporativos en dólares, de buen perfil crediticio o con garantías en regalías por la explotación de hidrocarburos. Dentro de este conjunto de instrumentos y teniendo en cuenta el sendero de subas en la tasa de interés de referencia en EE.UU., vemos especial valor en la construcción de una estructura de vencimientos escalonados de bonos, con el fin de reinvertir el capital a mayores tasas de interés. Es decir, posicionarse en LETEs y bonos cortos con cupones altos y amortizaciones o pagos de capital en 2018, 2019, 2020 y 2021, buscando que cada vez que se reinviertan el capital y las rentas, se haga a tasas de interés cada vez mayores”.

El equipo de Research de Balanz señala -en un informe enviado a sus clientes- que la volatilidad y la incertidumbre continúan constituyendo factores predominantes en el mercado local, es por eso que mantenemos una postura defensiva ante las fluctuaciones presentes en el mercado cambiario y en los títulos argentinos y recomendamos un mayor posicionamiento en dolar, a la hora de armar nuestro portfolio. Desde el lado operativo, los analistas recomiendan el posicionamiento dentro del tramo corto de la curva soberana. “Priorizamos aquellos instrumentos con baja duration y alta liquidez, con dichas características encontramos valor en el AO20 (TIR 5,52%, duration 2,10), AY24 (TIR 7,14%, duration 2,88) y AA21 (TIR 6,72%, duration 2,56) siempre considerando que este último a pesar de contar con mayor valor relativo cuenta con una lámina mínima de 150.000 nominales. Paralelamente, para aquellos inversores que busquen posiciones dentro de la curva sub-soberana recomendamos aquellos instrumentos con buena calidad crediticia: BP21, BUEAIR y CO26”, indican.

Finalmente, a modo de recomendación de un fondo de inversión, los analistas de la compañía ven oportunidades en su fondo Balanz Renta Fija dólares ya que cuenta actualmente, con una TIR técnica de 6,84% y duration 2,63 años y para aquellos inversores más conservadores recomendamos el fondo Balanz Ahorro en dólares.

Por su parte, el equipo de Research de Grupo SBS hacen un balance de la actualidad monetaria de corto plazo y señalan que “con algunas medidas que debieran ser más bien transitorias, el Gobierno pareciera estar buscando calmar las expectativas mientras introduce algunos cambios más estructurales, entre los que sobresale una agresiva recompra de Lebac. Tal vez el elemento más importante para encontrar la calma sea la introducción de subastas de dólares. En este sentido, las experiencias de otras economías de la región han demostrado que las subastas llevan a un tipo de cambio un poco más apreciado y estable, a la vez que permiten recuperar el volumen operado. Una salida a muchas de las fallas que muestra hoy el mercado”.

Desde la compañía resaltan en su informe que, “esperando una mayor estabilidad del peso antes de apostar por posiciones más largas, seguimos favoreciendo la inversión en Lebac de muy corto plazo como instrumento con buena relación entre rendimiento relativo y volatilidad, a la vez que resurge el atractivo en el tramo corto de la curva CER. Entre nuestros fondos en moneda local, el SBS PESOS PLUS sigue sobresaliendo como un excelente vehículo para realizar una apuesta por los pesos y las tasas altas de corto plazo".

El equipo de Research de Banco Mariva recomienda en un informe enviado a sus clientes mantener un posicionamiento que apunte a una combinación de peso igualitario entre el Global 2021 y Global 2026, alcanzando una duración de 4.1 años y una yield de 7,5%. “Preferimos la posición en el extremo corto, mas que nada por la existencia de un entorno global volátil. Además, mantenemos la recomendación de que los inversores de referencia en dólares se mantengan al margen de las operaciones en moneda local mientras que, para los inversores de referencia en pesos, mantenemos nuestra preferencia por invertir en parte más corta de las curvas de pesos y evitamos alargar la duración”. Entre los bonos recomendados por el equipo de research de Banco Mariva se destacan el Argtes 18, Argcer 19 y Argpom 20, además de los provinciales como los bonos de la Provincia de Córdoba a 2021 y 2027, Provincia de Buenos aires 2021, 2024 y 2024, Mendoza 2024 y Entre Rios 2025.

Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal, señala que "el comportamiento de los títulos públicos no va a estar exento de lo que pase con el dólar, y el éxito o no de las licitaciones de la semana. Quizás sí esté menos afectado por la decisión de ser emergente o no, aunque no podemos descartar que también tenga impacto sobre las cotizaciones. Nosotros entendemos que los actuales rendimientos de los títulos de la parte corta y media son atractivos aunque nos gustaría ver una recuperación más sostenida, pero creemos que con cierta cautela estos niveles dan una oportunidad de entrada interesante para posiciones con una visión de mediano/largo plazo".

Por último, el equipo de Research de capital Markets Argentina (CMA) consideran que, en materia de inversiones en pesos no es recomendable aumentar la exposición. “Con niveles de tasa superiores al 40% creemos que las Lebac cortas siguen siendo la mejor alternativa como instrumento de carry, seguido por títulos indexados por CER ante la intensificación de la inflación, dado que el Banco Central apunta a mantener una tasa de interés real en pesos positiva como instrumento de política monetaria”.