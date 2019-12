Cuál es la medida por la que Alberto se enojó con Cristina

"Me enojé mucho con Cristina cuando puso el cepo", recordó el presidente Alberto Fernández durante en una extensa entrevista para Telefé que realizó el periodista Reynaldo Sietecase el día de ayer.

"Entonces se permitía sacar u$s 2500 por mes. Hoy se puede u$s 100 por mes, no porque lo dispuso Alberto Fernández, lo dispuso Mauricio Macri. Así quedaron las arcas del Banco Central", aseguró.

"Marco estas cosas, no quiero que se tome provocación ni vocación de plantear diferencias. Sólo contar lo que nos pasa. Argentina se quedó sin dólares, los dólares entran si producimos y exportamos. Si además los pocos que tenemos se van en paseo de los Argentinos, es un problema enorme. Los necesitamos para comprar insumos y producir", afirmó el mandatario.