Cuál es la fecha clave en la que la nueva fórmula previsional podría convertirse en ley

El 29 de diciembre el Congreso podría repetir el mismo escenario que la semana pasada, cuando Diputados debatía aborto por un lado y, a pocos metros, el Senado la nueva fórmula previsional. Pero, esta vez, de manera invertida. Para algunos, que Cámara baja celebre la sesión ese martes no respondería a un calendario ajustado y cargado de feriados en la previa a fin de año, sino a un intento por parte del oficialismo de “tapar” el ajuste a los jubilados.

Desde Juntos por el Cambio dan por descontado que la sesión para sancionar el nuevo cálculo que se aplicará para ajustar las jubilaciones a partir del año que viene será el 29 de diciembre. Fecha que desde el oficialismo parlamentario no descartaron en diálogo con este medio, sino más bien, consideraron que sería “lo más probable y lógico”. Para la oposición, la elección de ese día -que aún no fue oficializado- no es inocente.

Es que se trata de la misma fecha en la que la cámara que preside Cristina Kirchner sesionaría para tratar nada menos que la iniciativa que desde el 2018 mantiene en vilo a buena parte de la opinión pública (y que despierta pasiones a favor y en contra).

“Parece que va a ser el 29, cuando el Senado trata el aborto, así tapan todo”, dijo un diputado de la oposición que viene siguiendo de cerca el proyecto de ley, al ser consultado sobre la sesión para su tratamiento.

Otro diputado de la mayor bancada opositora también da por descontado que la ley que debe ser sancionada antes de fin de año se debata ese día para evitar “la posible repercusión de una ley ‘anti-jubilados’”.

Respecto del tratamiento del proyecto en comisiones, lo más probable es que sea el día anterior porque “son presenciales y nadie va a venir dos semanas para lo mismo”, barajó un diputado en diálogo con El Cronista.

Vale recordar que el proyecto que ya cuenta con media sanción en el Senado establece un cálculo combina 50% recaudación y el 50% restante, a la evolución de los salarios (Ripte) o el Índice salarial que elabora el Indec, el que tenga mayor incremento de ambos. A diferencia de la fórmula sancionada por Juntos por el Cambio, deja afuera la variable inflación.

Asimismo, la actualización del haber jubilatorio, de acuerdo al texto dictaminado días atrás, será trimestral y no semestral como establecía la fórmula impulsada por Alberto Fernández que, además, no contemplaba el Índice Salarial del Indec.

Con estas modificaciones, el proyecto establece exactamente la misma fórmula que rigió durante el gobierno de CFK hasta que en el gobierno de Cambiemos se optó por un nuevo cálculo que, en diciembre del año pasado quedó suspendido.

Pese a que la principal bancada opositora insistirá para que la fórmula contemple la variable inflación, además de que la bancada lavagnista pedirá que se garantice un piso asociado a la variación de la canasta básica de consumo para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo y que ve con buenos ojos un proyecto impulsado por el santafesino Luis Contigiani, las chances de que el proyecto oficialista se convierta en ley son considerables.