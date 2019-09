¿Cuál es el patrimonio que declaró Alberto Fernández?

Hace una década, desde que dejó la Jefatura de Gabinete, Alberto Fernández no había tenido que presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Después de las PASO, como los demás candidatos presidenciales oficializados, volvió a revelar su patrimonio como cuando era funcionario. Con bienes por casi $ 3 millones, el aspirante del Frente de Todos es uno de los menos acaudalados de los que encabezarán la principal boleta el 27 de octubre.

El presidenciable más votado en las primarias declaró, con fecha de cierre a fines del año pasado, bienes por $ 2.929.608,93. Comenzó el 2018 con poco más de $2 millones, un incremento del 38%, por debajo del 47% de inflación anual.

En $ 966.282,93 valuó un inmueble de 175 metros cuadrados que compró en 2000. Sería uno de los dos que adquirió entonces con su ex esposa Alejandra Luchetti: en uno vive ella y el otro lo convirtió en su estudio.

No es allí donde vive: como ya se contó, el ex secretario de Medios K, Enrique "Pepe" Albistur, le presta el departamento de Puerto Madero en el que se realizan las guardias periodísticas desde que Cristina Fernández de Kirchner lo entronizó. "Pepe es mi amigo desde hace 30 años, por eso me presta el departamento. Yo pago las expensas, los impuestos y otros gastos", le explicó el candidato a La Nación.

Tiene un sólo vehículo: Alberto Fernández anotó un Toyota Corolla modelo 2016 cotizado en $ 410.000. El resto de sus bienes figuran en cuatro cuentas en el banco con $ 62.669, ninguna en dólares.

Por $84.149, anotó la mitad de la firma "Inmueble Callao (1969) SA", que en la AFIP registra como actividad "Servicios inmobiliarios". La sociedad le valió un crédito de $ 555.000.

Entre sus deudores, por un total de $ 403.047,29, figuran Héctor Horacio Martínez Sosa, el banco Santander y American Express (por tarjetas de crédito) y la AFIP.

Todavía faltan conocerse algunas presentaciones ante la OA de sus competidores. El presidente Mauricio Macri (Juntos por el Cambio) lidera el ranking patrimonial con $ 151.688.684, sin contar sus acciones en el fideicomiso ciego. Falta la actualización, pero Juan José Gómez Centurión (Frente Nos) declaró en 2017, cuando estaba como vicepresidente del Banco Nación, unos $ 9.760.583,51.

Menos acaudalado que Alberto Fernández, por ahora, es Nicolás del Caño (Frente de Izquierda): declaró bienes por apenas $ 303.580.

Todavía no se publicaron en la OA las de Roberto Lavagna (Consenso Federal) y José Luis Espert (Unite).

A continuación, la declaración patrimonial de Alberto Fernández: