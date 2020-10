Cuál es el patrimonio de los directivos del Banco Central

En la Oficina Anticorrupción (OA) comenzaron a publicarse las declaraciones juradas de los nuevos funcionarios albertistas. Entre ellas, las de cuatro de las cinco nuevas autoridades del Banco Central (BCRA) propuestos por el Gobierno en diciembre: suman un patrimonio total de casi $ 156 millones, de los cuales unos $ 57 millones están invertidos en dólares en efectivo o en cajas de ahorro; pero también en inmuebles y títulos en Uruguay. Es decir, los directivos preservan un 36% de sus bienes en moneda extranjera.

Miguel Ángel Pesce dejó de ser vicepresidente de la entidad en 2015, según la que era su anterior declaración jurada, con u$s 53.880 en el colchón, una cifra que se repitió en años anteriores. En su última presentación, el ahora titular del Central declaró que atesora u$s 258.373. Están distribuidos en tres cajas de ahorro en el país, pero la mayor parte (u$s 203.142) la declaró tener en efectivo. No siempre los funcionarios aclaran la cantidad en moneda extranjera que atesoran sino que se limitan a pesificar el monto total al cambio del último día hábil del año.

Pesce declaró bienes por $ 16.678.642 al inicio del 2019 y que lo culminó con $ 73.158.343. Su patrimonio creció un 338% en un año. El aumento se explica por la sucesión de Carlos Enrique Pesce, que saltó de $ 121.000 a $ 42 millones.

Sin contar los nueve inmuebles que detalló, los tres vehículos y las acciones, en dinero físico tiene $ 15.422.338 en dólares y $ 3.450.935 en cajas de ahorro en moneda nacional. ¿En qué invierte el titular del BCRA? En acciones en Edenor, Aluar, Cresud y en Bonar 24.

Después del presidente, el más acaudalado es Zenón Alberto Biagosch, uno de los vicepresidentes segundos. Declaró que comenzó el 2019 con $ 20.613.015 y lo culminó con $ 42.641.701, un incremento del 106%. Gran parte de sus ahorros también los posee en efectivo y en dólares: unos u$s 19 mil. Sin embargo, la gran parte de su patrimonio está en acciones en Jamavi S.A. en Uruguay ($ 26.106.078).

La directora Betina Susana Stein, en tanto, inicio el año pasado con bienes por $ 13.695.904 y lo terminó con $ 20.448.696, casi un 50% de aumento. Más de la mitad de su patrimonio (unos $ 11,6 millones) está en Uruguay, donde declaró una casa en la ciudad Atlántida de Canelones, y cuentas con u$s 89.860 y 68.192 pesos uruguayos.

Finalmente, Claudia Berger, vicepresidenta segunda, también declaró la mayor parte de sus ahorros en moneda extranjera. Sin contar un departamento en la Ciudad de Buenos Aires (valuado en $ 12 millones) de sus $ 19.573.083 de patrimonio total, asentó que $ 2.984.500 los tiene en dólares en efectivo y otros $ 4.117.412 en una cuenta en Uruguay.

Claudia Berger by Cronista.com on Scribd

Las declaraciones juradas de otros directivos de la entidad no fueron aún publicadas por el sitio de la Oficina Anticorrupción.