Cuadernos de las coimas: Vidal pidió al Senado que "reflexione" y apruebe los allanamientos a Cristina Kirchner

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, instó al Senado a aprobar los pedidos de allanamiento a la expresidenta Cristina Kirchner y sostuvo que parte del dinero que aparece vinculado a los sobornos en la causa de los cuadernos de las coimas "podría haber sido usado en obras públicas que hoy no están".

Sobre el pedido del juez Claudio Bonadio, que solicitó a la Cámara Alta autorización para allanar los domicilios de la ahora senadora, la mandataria provincial manifestó: "Espero que la política reflexione porque cualquier ciudadano tiene que cumplir con un allanamiento, aún siendo senador".

Vidal consideró que "algo está empezando a cambiar con la Justicia" y se mostró esperanzada en ver resultados en la megacausa de los cuadernos. "Ahora no tienen aprietes ni extorsiones. La corrupción mata. Lo demostró la tragedia de Once. El 'roban pero hacen' se agotó en la Argentina", enfatizó.

"Ese dinero en el caso de mi provincia podría estar en hospitales, en rutas, en obras hídricas para que la gente no se inunde", señaló. Y añadió ""Es doloroso, porque significa una decepción en una parte de la población. Pero es necesario que pase; es un síntoma de que algo cambió. No hay que tapar nada hay que poner la verdad sobre la mesa siempre".

La conflictividad en la Provincia

Vidal también habló sobre el estado de la economía en su distrito. Dijo que no es el ideal y reconoció que en los últimos meses "aumentó la pobreza" por la crisis que se desató en mayo. Por eso, estimó que las obras que están en ejecución van a seguir pero las próximas "se van a evaluar".

Otro de los temas controvertidos de los que habló fue de la conflictiva negociación con los sindicatos docentes. El reclamo todavía persiste, tras meses de paritarias frustradas. La gobernadora comentó que esta semana se convocó a la reunión número 17, con la propuesta novena de su gestión.

"Sabemos que es un año difícil. Nosotros no solo sabemos que hay que actualizar los salarios, sino que tenemos que saber si vamos a poder pagarlos. No puedo tomar un compromiso anual porque no es serio. Los maestros ya cobraron desde diciembre de 2017 hasta la fecha un 16,7% de aumento. Ya superamos el 15%", detalló.