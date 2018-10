Cuadernos: avanza un proyecto para multar a las empresas que coimearon

Mientras avanza la causa de los "Cuadernos K" de las coimas en la obra pública en Comodoro Py una parte de Gobierno trabaja para encapsular y separar las responsabilidades de las empresas de sus ejecutivos.

Mientras corren rumores de compañías argentinas que dejarían los PPP por la incapacidad de obtener financiamiento como consecuencia de las causas penales, la Casa Rosada acelera los procesos para encontrar una fórmula que sancione a las compañías pero que puedan seguir operando.

Esta semana el ministro de Justicia, Germán Garavano, le presentó al presidente Mauricio Macri un paquete de medidas vinculadas a la reglamentación de los lineamientos para las políticas de integridad de las empresas. Garavano está trabajando -junto al ministro Guillermo Dietrich, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías- en generar un marco jurídico para poder avanzar en la generación de "remedios en relación a aquellas empresas que hoy están siendo investigadas" en la causa de los cuadernos.

Saravia Frías participó ayer del ciclo de Conferencias "Cómo pienso a la Argentina" organizado por el Rotary Club de Buenos Aires y dijo que "el Presidente ha pedido que todo aquel que sea penalmente responsable en alguna de las empresas que esté mencionada en los cuadernos de un paso al costado".

Pero respecto a la continuidad de las compañías como contratistas estatales "hay que tener en cuenta que las sociedades anónimas que hacen obras públicas en la Argentina representan miles de puestos de trabajo, son las que tienen el know how para hacer las cosas. Uno no puede interrumpir irresponsablemente, la obra pública tiene que continuar en el país y para eso hay que crear un marco estableciendo responsabilidad, resarcimiento para el Estado por el daño provocado, la obligación de cumplir un código de conducta que garantice el comportamiento leal y adecuado de las empresas y un monitoreo por parte del Estado para que verifique que todo esto".

Pero mientras estudian las formas, el procurador señaló que la "urgencia" fueron los contratos de Participación Público Privada". Los "Cuadernos" se convirtieron en la "mancha venenosa" para la obra pública y los PPP son la salvación a la que apuesta el Gobierno para poder mantener cierto ritmo para el sector en medio del ajuste. Frente a eso , el funcionario señaló que "trabajamos en una reforma contractual donde el Estado se va a hacer cargo del riesgo reputacional poniendo exigencias: resarcimiento de los daños, establecimiento de un plan de integridad y la capacidad del estado de monitorear que esto se cumpla".

En medio de esto, el Ejecutivo le pidió a las empresas que están en los PPP viales que entreguen un "cash flow con necesidades" para acelerar el proceso del fideicomiso que, hasta ahora, sólo financia el Banco Nación.