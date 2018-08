‘Cuadernos K’ golpearán menos la economía que el Lava Jato en Brasil

Al analizar el caso de corrupción de los cuadernos K, escritos por el exchofer Oscar Centeno, el paralelismo con el Lava Jato brasileño es inmediato. Aportes ilegales, importantes compañías y empresarios involucrados y una asociación con el Estado que, en Brasil, involucró hasta al propio gobierno. "Pareciera que existe un manual del corrupto latinoamericano", sintetizó el economista y profesor de la Universidad Paulista, Gustavo Segré, al ser consultado por El Cronista.

Pero, los casos tienen sus diferencias, que incidirán en que el impacto en la economía local sea menor que en Brasil, donde el Lava Jato le aportó entre 2 y 2,5 puntos porcentuales al derrumbe de casi 9 puntos del PBI brasileño en tres años.

Varias son las diferencias marcadas por los expertos en ambas economías. Por un lado, advierten que el caso brasileño afectó principalmente al Partido de los Trabajadores (PT), que gobernaba en ese momento con Dilma Rousseff a la cabeza. Mientras que en el caso argentino, por el momento no hay involucramiento de la administración de Mauricio Macri. Además, "los mecanismos de corrupción se concentraron en un gran saqueo a Petrobrás, que pasó de valer más de u$s 300.000 millones a u$s 20.000 millones a comienzos de 2016, y eso afectó muchísimo la capacidad de invertir de la empresa", remarcó a radio Led el economista de la Fundación Mediterránea, Jorge Vasconcelos. Desde Abeceb, Sebastián Martínez, agregó: "La inversión en 2015 en Brasil cayó 15% y la mitad lo explica Petrobrás".

En tercer lugar, aseguró Vasconcelos, "los instrumentos de corrupción que luego salieron a la luz mostraban que la alianza espuria entre empresarios y el Estado se realizaba mediante créditos del Banco Nacional de Desarrollo brasileño (BNDES). Al interrumpirse esta política de crédito blando, tuvo también un efecto multiplicador muy negativo sobre la economía brasileña". Y enfatizó que "hoy el epicentro en la Argentina está en el uso espurio del presupuesto de año anteriores, y además no existe un mecanismo de financiamiento como el del BNDES, por lo que "tampoco la comparación es válida".

Según remarcó Segré, socio director de Center Group, el impacto en la actividad económica argentina será menor que en Brasil, si no les sacan la licencia a las empresas involucradas. En Brasil, a Odebrecht, rápidamente le quitaron el permiso. Para el economista de Abeceb, el Gobierno no detendrá las obras en ejecución "justo ahora que tiene la actividad resentida", con proyecciones de crecimiento nulo o caída de hasta 1% este año. "Hay que ver qué obras son las que están involucradas, pero de acá a que la Justicia resuelva va a pasar un tiempo", planteó Martínez.

Tampoco Vasconcelos augura un freno de las obras en ejecución, "que surgen de licitaciones que se hicieron a comienzos de 2016 con un mecanismo mucho más competitivo". Y agregó: "No creo que haya motivos para que se paren las obras. Posiblemente haya empresas que estén mencionadas en los cuadernos que puedan tener más problemas para conseguir financiamiento, y eso obviamente pegará en la actividad, pero no en la dimensión que uno necesitaría presumir para volver a ajustar a la baja nuestras estimaciones".

En lo que coincidieron los tres economistas consultados -para defender la idea de que el impacto en la Argentina no será tan importante- es que cuando estalló el Lava Jato en Brasil, su economía ya venía golpeada. La depresión en el principal socio del Mercosur no fue causada por este caso de corrupción, sino que ello la profundizó. Las primeras noticias comenzaron a aparecer en marzo de 2014 pero el caso no explotó hasta después de los comicios.

"En el corto plazo habrá efectos negativos sobre la economía desde lo financiero. Pero en el mediano vemos una oportunidad porque si se destraba esta megacausa de corrupción, con empresarios y políticos presos, servirá como señal para mostrar que la Argentina mejoró su calidad institucional", remarcó Martínez.