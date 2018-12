Gianfranco Macri, en Comodoro Py: "Nunca pagué una coima"

Gianfranco Macri, hermano del presidente Mauricio Macri se presentó esta mañana en Tribunales para dejar un escrito ante el juez federal Claudio Bonadio. El empresario, investigado por presuntos pagos de sobornos para acceder a contratos, aseguró "nunca" pagó una coima en su vida .

Los abogados de la familia del Presidente habían pedido ayer la suspensión de la indagatoria pero el magistrado la rechazó.

Esta mañana, al salir de Comodoro Py tras presentar un escrito en el despacho del juez Bonadio, aseguró ante la prensa : "Nunca pagué una coima en mi vida". Al ser consultado por la acusación que pesa sobre su padre, Franco Macri, pidió que se lo preguntaran a él.

Según fuentes judiciales, Gianfranco Macri, a través de sus abogados, había pedido la postergación de la audiencia en función que estaba en el exterior y recién llegaría al país el viernes.

Sin embargo, Bonadio rechazó la postergación y el hermano del mandatario nacional debió presentarse bajo apercibimiento, es decir que si no iba, lo iban a buscar por la fuerza pública.

En tanto, respecto a Franco Macri, el padre del Presidente, los abogados pidieron la suspensión de la audiencia al argumentar que el empresario tiene graves problemas de salud y que no está en condiciones de brindar declaración indagatoria.

Según precisaron las fuentes consultadas por NA, junto a la notificación los abogados presentaron un certificado médico que da cuenta del estado de Franco Macri y es posible que ahora el juez ordene algún peritaje para corroborarlo.

Bonadio había citado a ambos junto a otros empresarios para que respondieran sobre el presunto pago de coimas para la concesión del Acceso Norte, a través de Autopistas del Sol, y a través del grupo concesionario Oeste SA, por el Acceso Oeste.

Muchos de los procesados fueron citados nuevamente, pues el juez Bonadio hizo desprendimientos de la causa madre por los cuadernos del chofer Oscar Centeno y dividió las investigaciones vinculadas a pagos en el área del transporte, concesionarios viales o bien obra pública.

De esta forma, entre los arrepentidos convocados se encuentran Claudio Uberti, ex titular del órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), y el ex secretario de Obras públicas José López, así como el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Las nuevas indagatorias fijadas se extienden hasta el próximo 27 de diciembre, tras lo cual contará con diez días para resolver las situaciones procesales.