Cuadernos K: Cristina, procesada y con pedido de prisión preventiva

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en uno de sus pasos por los tribunales de Comodoro Py

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva para la ex presidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y 27 hechos de cohecho en la causa por los cuadernos de la corrupción. La ex mandataria, cabe recordar, se encuentra amparada en los fueros que posee como senadora nacional.

El Tribunal de Apelaciones ratificó además el procesamiento y prisión preventiva para los ya detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obra Pública José López y el ex funcionario Roberto Baratta, todos como organizadores, según el fallo.

Con esta decisión, el juez federal Claudio Bonadio quedó en condiciones de insistir ante el Congreso de la Nación con el pedido de desafuero de la actual senadora nacional, como anticipó que haría cuando la procesó. Bonadio ya lo había solicitado en otro expediente en el que Cristina fue procesada con prisión preventiva, como el que investiga el presunto encubrimiento a Irán en la firma del memorándum por el atentado a la AMIA en 1994.

En el fallo se validó la constitucionalidad de la figura del arrepentido en el caso, se confirmó a Bonadio en la investigación y se consideró como "prueba válida" a los ocho cuadernos del remisero de Baratta, el chofer Oscar Centeno, uno de los arrepentidos, cuyo procesamiento quedó ahora ratificado como miembro de asociación ilícita.

Luego de la decisión de Cámara, Cristina cuestionó el fallo y advirtió que fue "a pedido de (Mauricio) Macri, Cambiemos y Clarín". La senadora nacional por Buenos Aires comparó la resolución del tribunal con una nota de la semana pasada del diario Clarín y dijo que la Cámara "hizo exactamente lo que publicó" el matutino.

"Digo yo: ¿Dónde se escribirán las sentencias? Todo a pedido y a medida de Macri, Cambiemos, Clarín y sobre todo: el desastre de la economía. Partido Judicial a la carta", subrayó la ex mandataria en su cuenta de Twitter.

Cristina Kirchner se refirió a una nota publicada el 13 de diciembre pasado, en la que se habló de un fallo "satisfactorio" para los empresarios. "Una semana después, esa Cámara Federal hizo exactamente lo que publicó Clarín: dijo que soy la jefa de una asociación ilícita (una más y van) y dejó afuera a los empresarios", advirtió la ex presidenta.

Mientras, el interbloque de senadores de Cambiemos ratificó su postura de desaforar a Cristina. "En el interbloque Cambiemos fijamos una posición para todos los casos similares: no acceder al pedido de desafuero de un juez de primera instancia, pero sí hacerlo cuando la prisión preventiva fuera confirmada por la Cámara", anticipó el senador porteño Federico Pinedo.

En declaraciones a Télam, Pinedo añadió que el juez federal Claudio Bonadio "dictó la prisión preventiva de la senadora, pero dijo que no iba a hacerla efectiva ni iba a pedir el desafuero hasta tanto la Cámara no confirmara su procesamiento, y eso fue confirmado hoy". Además, vaticinó que el magistrado "va a pedir el desafuero rápidamente".