Cruce entre Garavano y Lorenzetti por las reformas en la Justicia

El ministro de Justicia, Germán Garavano, renovó el reclamo del Gobierno sobre reforma del Poder Judicial y la extensión de la jornada laboral y destacó los altos sueldos de los magistrados, pero el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, le respondió que hace diez años se vienen reclamando cambios y "políticas de gestión", y denunció que "el 30% de los cargos está vacante".

El contrapunto tuvo lugar en el salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA, durante la apertura de un congreso que organizó la agrupación de jueces federales con el apoyo del Ministerio de Justicia y la OEA. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue testigo de las palabras que se cruzaron Lorenzetti y Garavano, de manera diplomática, durante la apertura del Congreso "Desafíos de la Cooperación Jurídica Internacional", que será hasta mañana.

Para Garavano, "la cantidad y calidad de delitos que hoy enfrentamos supera largamente la organización del juzgado tradicional" y, en sintonía con las palabras del presidente Mauricio Macri el pasado lunes, advirtió que "seguimos trabajando en el modelo colonial". Lorenzetti le respondió: "Los poderes judiciales deben transformarse y estamos en esa línea. Hace más de 10 años la Corte comenzó ese proceso". Y le espetó a Garavano: "Esas reformas no se pudieron hacer porque faltan políticas de Estado y políticas de gestión que no se pueden cumplir si no tenemos cooperación de todos los poderes, nacionales y provinciales".