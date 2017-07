Críticas kirchneristas tras el fallo de la Corte por los juicios laborales

Más voces opositoras se siguen sumando al coro de críticas que despertó el fallo de la Corte Suprema que dictaminó que si un trabajador pierde un juicio laboral por su culpa debe pagar todos los gastos por honorarios profesionales que el proceso ocasionó. Por un lado, el secretario general de la CTA de los Trabajadores y precandidato de Unidad Ciudadana, Hugo Yasky, la acusó de estar "domesticada" al Gobierno de Cambiemos. Mientras que el presidente del bloque de diputados nacionales FpV-PJ, Héctor Recalde, quien fuera acusado por el presidente Mauricio Macri de estar detrás de "la mafia de los juicios laborales", expresó su "preocupación" ante la decisión del máximo tribunal. "La Corte está sacando fallos que ponen a la Justicia al servicio de la política de derecha que hoy gobierna este país. Quieren empezar a revisar todos los avances y conquistas del movimiento obrero y sindical", advirtió Yasky, sexto en la boleta de Diputados del cristinismo.

Ante radio Futurock, Yasky aseguró que existe "una Corte domesticada que funciona prácticamente a control remoto" y que está "absolutamente amarrada a las decisiones políticas de la Casa Rosada".

La decisión del martes del Alto Tribunal la firmaron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz (no firmó el quinto juez, Horacio Rosatti) en la causa que inicio el trabajador Enrique Eduardo López contra "Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A" a raíz de un accidente que dijo haber sufrido camino al trabajo y que lo incapacitó en un 20% para el cumplimiento de sus tareas. López perdió el juicio en primera instancia porque el juez interviniente determinó que que no se pudo comprobar el grado de incapacidad por su actitud "renuente" a que lo revisara un perito.

Por su parte, Recalde, que también es precandidato de UC como senador suplente, calificó de "raro" el fallo, al tiempo que agregó que "parece un metamensaje". "En estos casos la Corte no tiene que intervenir, no son casos federales un caso de costas. Es raro que haya intervenido, es raro que, interviniendo, lo diera inmediatamente a publicidad para que todos los medios estén trabajando sobre esto", opinó el diputado. "Lo normal es que el trabajador, perdiendo el juicio, los jueces consideren que tuvo motivos para demandar y no le carguen las costas", enfatizó Recalde.

Desde la izquierda también criticaron el fallo de la Corte. Néstor Pitrola, precandidato a senador, sostuvo que "el fallo y la campaña mediatica que la acompaña, busca generar un amedrentamiento entre los trabajadores, para que teman iniciar la instancia judicial, último recurso en defensa de sus derechos. Va en la línea que viene reclamando el gobierno, que prepara una nueva reforma laboral flexibilizadora para después de las elecciones".