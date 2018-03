Críticas contra Alonso por su defensa

"Constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores". El tuit en rápida defensa de Mauricio Macri de Laura Alonso, flamante titular de la Oficina Anticorrupción (OA), apenas estalló el escándalo de las cuentas offshore en Panamá, desató una ola de críticas desde la oposición. No sólo eso, también pedidos de renuncia de la funcionaria encargada de investigar al Gobierno.

"La Oficina Anticorrupción confunde sus competencias y se convierte en la oficina de defensa de funcionarios y secretos", acusó Margarita Stolbizer. De esta manera, la diputada del GEN no sólo le achacó a Alonso su rápido respaldo al Presidente, también recordó la reciente polémica que envolvió a la dirigente del PRO cuando admitió que "me informé mejor y cambié de opinión" al reinterpretar que YPF no revelara las cláusulas secretas del contrato con Chevron.

Por su parte, el jefe de diputados del FpV, Héctor Recalde, sostuvo que la OA "tiene el rol de investigar y defiende sin investigar". Su bloque reclamó su renuncia. Y, de la otra vereda, hasta el ex titular de la OA, echado por el kirchnerismo, arremetió contra Alonso. "No es portavoz sino órgano de control", dijo por Twitter Manuel Garrido.

Lejos de la polémica, ayer, la funcionaria participaba en la universidad de Harvard de una charla sobre "transparencia". En diciembre pasado, la misma asunción de Alonso en la OA no estuvo exenta de la polémica. Con un decreto presidencial (el 226/2015), el Gobierno modificó los requisitos para presidir el organismo: hasta el nombramiento de la ex diputada de PRO, su titular debía tener "no menos de 6 años de ejercicio de abogado". Ahora, sólo precisa tener "título universitario" y una "reconocida trayectoria democrática".