Cristóbal López quedó libre y apuntó contra el Gobierno

Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa recuperaron su libertad, luego de que la Cámara Federal porteña les otorgara la excarcelación por considerar que esa medida no pone en riesgo la investigación contra el Grupo Indalo, involucrado en una millonaria evasión impositiva, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue tomada por la Sala I del tribunal de apelaciones, que debió recurrir al voto del camarista Eduardo Farah para desempatar entre las posiciones de Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, que fue quien consideró que la prisión preventiva debía ‘”ser confirmada‘”.

Tras conocerse las excarcelaciones, la AFIP anticipó que apelará a la Cámara de Casación Penal para que la causa de Oil Combustibles se mantenga en la Justicia Federal, de modo de evitar que los empresarios excarcelados se vean beneficiados con una disminución de sus deudas con el fisco.

Los empresarios quedaron en libertad esta tarde desde sus lugares de detención: López fue liberado en el Penal de Ezeiza y Sousa, en Marcos Paz. Al quedar en libertad, el empresario apuntó contra el Gobierno y defendió al kirchnerismo. “Todo lo que huele a Cristina hay que meterlo preso”, indicó y agregó: “El objetivo es Cristina”.

Lopez, que se mostró enojado ante los medios, explicó: “El juez me metió preso y me inhibió de una manera de la que no podía manejar las empresas”. Así intentó explicar la situación actual que tiene con las empresas relacionadas a medios de comunicación y productoras.

Además, el empresario remarcó que en su causa “hay cuestiones mediáticas, económicas y políticas”.

Los magistrados confirmaron los procesamientos de López, de De Sousa y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, pero ordenaron liberar a los dos empresarios que estaban detenidos de manera preventiva y modificar la calificación legal del delito que se les atribuye.

La decisión fue tomada en la causa que investiga la evasión de al menos 8.000 millones de pesos del pago al fisco de lo recaudado por la empresa Oil Combustibles, en calidad de agente de retención del impuesto a la transferencia de los combustibles.

Según la acusación, ese dinero fue utilizado, en cambio, para capitalizar a otras empresas del grupo empresario que lideraba López.

López y De Sousa están detenidos desde fines de diciembre del año pasado, cuando el juez Julián Ercolini entendió que el intento de venta del Grupo Indalo al fondo de Inversión OP investments era un intento de eludir el accionar de la Justicia.

Con los votos de Ballestero y Farah, la Cámara Federal sostuvo que el intento de venta no implicó una obstrucción a la causa penal y que el delito por el que debe investigarse a los procesados es “apropiación indebida de tributos” y no “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

El cambio de carátula significa que López y De Sousa deberán rendir cuentas por evasión ante la Justicia Penal Tributaria, lo que podría permitir a los empresarios solicitar la adhesión a una moratoria que les posibilitaría una considerable reducción de la deuda que tienen con el fisco.

La cúpula de la AFIP, que conduce Alberto Abad, se mostró hoy sorprendida por el subrepticio cambio de carátula que benefició a ambos empresarios, según altas fuentes del organismo.

La excarcelación de ambos empresarios, más el cambio de carátula, los coloca bajo investigación en la Justicia Penal Tributaria y esto podría cambiar sustancialmente el futuro financiero del Grupo Indalo en lo que respecta a su deuda con la AFIP.