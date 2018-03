Cristina y su ex ministro Kicillof van a juicio oral por la venta de dólar futuro

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue enviada a juicio oral y público junto al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, por presunta administración fraudulenta en la venta de dólar futuro al final de su segundo mandato. El juez federal Claudio Bonadio dio ayer por cerrada la investigación y envió la causa a sorteo, convirtiendo así a este caso en el primer juicio oral que enfrentará la ex mandataria.

Quedó designado para el juicio el Tribunal Oral Federal 1, a cargo de José Michilini, Adrián Grunberg y un tercer miembro surbrogante a definir. Esos tres magistrados deberán llevar adelante el procedimiento sobre la ex mandataria y otros 14 procesados, como Kicillof, Vanoli y directivos del Banco Central, entre ellos Pedro Biscay, por un fraude que según la Justicia provocó un perjuicio a las arcas del Estado del orden de los $ 55.000 millones.

Todos serán enjuiciados como coautores del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", figura para la que se prevén penas de hasta seis años de prisión.

Bonadio los había procesado en un fallo confirmado por la Sala II de la Cámara Federal porteña, que dejó firme además el máximo tribunal penal del país, Casación Penal. "Los hechos resultan claros, precisos y circunstanciados", sostuvo ayer el juez al repasar el dictamen acusatorio del fiscal federal de caso, Eduardo Taiano.

El juez entendió que "existen los presupuestos que justifican la realización de un juicio" y criticó a las defensas que se opusieron, en planteos que desestimó. "Los escritos de las defensas que se opusieron al juicio no lograron conmover los argumentos", señaló el magistrado, quien además señaló que "resulta paradójico que, quienes debieran ser los más interesados en que este proceso avance y se acerque al momento en que se encuentre en condiciones de obtener un pronunciamiento judicial que ponga fin a la incertidumbre", se opongan a que la causa pase a la instancia oral.

No fue así el caso de la ex presidenta y de Kicillof, cuyas defensas no apelaron el procesamiento en ninguna instancia e incluso proclamaron su deseo de ir pronto a juicio.

Los otros juzgados serán los ex vicepresidentes del Banco Central Miguel Pesce y Sebastián Aguilera; los ex directores Juan Cuattromo; Alejandro Formento; Mariano Beltrani; Germán Feldman; Bárbara Domatto Conti y Flavia Marrodan y el actual Pedro Biscay. También se sentarán al banquillo los ex funcionarios de la Comisión Nacional de Valores Cristián Girard, David Jacoby y Guillermo Paván.

La investigación se abrió a raíz de una denuncia presentada por los diputados oficialistas Mario Negri y Federico Pinedo. Bonadio y Taiano indagaron en la operatoria en base a la cual se hicieron ventas de dólar en el mercado a futuro cuando regía un cepo cambiario, por lo cual la moneda se ofreció a un valor mucho menor al real.

Al procesar a los acusados, el juez remarcó que el Banco Central dispuso la venta del dólar en el mercado a futuro a valor oficial de $ 10, cuando el ‘blue’ en ese momento cotizaba en unos $ 15. El Estado pagó en julio del año pasado contratos firmados en noviembre del 2015 y tuvo que hacerlo al valor posterior de la devaluación.

Claves de la acusación de Bonadio

- La ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner está acusada por autorizar la venta de contratos futuros de dólar a un precio menor al del mercado y provocar un perjuicio económico de $ 54.436 millones al Estado.

- Entre agosto y noviembre de 2015, el Banco Central vendió contratos de dólar futuro entre $ 10,6 y $ 10,8, para liquidar entre febrero y julio de 2016. En ese momento, el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era entre $14 y $15.

- En febrero, cuando los contratos vencieron, el Central debió cancelarlos a $15,8.