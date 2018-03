Cristina y Scioli reaparecieron por la redes sociales para criticar a Macri

En tándem, sin coordinación, justo el día del aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, fecha que no recordaron, reaparecieron ayer Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Scioli. Ambos en las redes sociales. Primero circuló un video de la ex presidenta reclamando a los "dirigentes sindicales" que "defiendan con tanta fuerza" a los trabajadores "como lo hicieron durante" su gestión, en referencia a los despidos que vienen ocurriendo durante la administración de Cambiemos. Poco después, el ex gobernador y fallido presidenciable aprovechó los escasos turistas que llegaron a Mar del Plata, la ciudad naranja favorita, para responsabilizar al "ajuste de la economía" de Mauricio Macri por la "mala temporada teatral" que atraviesa "La Feliz".

"Que los trabajadores y fundamentalmente los dirigentes sindicales defiendan con tanta fuerza a sus trabajadores y representados como lo hicieron durante nuestros gobiernos", enfatizó la ex mandataria en un mensaje destinado a las centrales obreras. Un llamado similar había realizado en su despedida en la Plaza de Mayo.

Al hablar ante un grupo de personas que la filmó en la ciudad santacruceña de El Calafate, donde permanece desde que finalizó su mandato el pasado 10 de diciembre, la ex Jefa de Estado indicó: "Yo les voy a recordar que los defiendan (a los trabajadores) como los defendieron y muy bien defendidos durante nuestro gobierno".

"Hasta hace un año se reclamaba por el Impuesto a las Ganancias y ahora van a tener que pelear por los puestos de trabajo. Mucha fuerza a los dirigentes sindicales", ironizó la exmandataria, recordando los reproches gremiales en el tramo final de su mandato que se convirtieron en banderas opositoras. "Lo que no sepas defender vos no te lo va a defender nadie", cerró Cristina Kirchner, preparando el terreno para un regreso a la vida activa política que fuentes camporistas estiman para el próximo mes.

Justo ayer, el chaqueño Jorge Capitanich, referente K en la puja con el más peronista Juan Manuel Urtubey en la pelea por el PJ, opinó que la ex presidenta "está en una etapa de transición y descanso" y, de cara a la renovación de autoridades del justicialismo, pidió "defender" su "impronta". Dentro de dos semanas se reuniría la mesa chica del PJ nacional para iniciar el derrotero hacia la interna.

Por su parte, al final reemplazado por Sergio Massa en el avión que llevará a Macri a Davos, Scioli utilizó la red social Twitter para criticar a la Casa Rosada. "Antes se decía que los teatros no trabajaban por los recitales gratuitos que yo hacía en la playa de Mar del Plata, ahora la gente los extraña como un derecho y me lo hacen saber todo el día en la calle", escribió el ex mandatario bonaerense. Su queja 2.0 fue el prólogo de su reaparición pública, casi una foto de una campaña que no termina, esta vez en la antesala de la renovación peronista: junto al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, visitará un colonia para chicos.