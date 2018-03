Cristina vuelve y el kirchnerismo convoca a recibirla en Aeroparque

Después de cuatro meses, Cristina Fernández de Kirchner volverá a poner un pie en Capital Federal. Será esta noche, aproximadamente a las 22, cuando aterrice el vuelo de Aerolíneas Argentinas 1893 procedente de El Calafate. El kirchnerismo, con el sabbatellista Nuevo Encuentro a la cabeza, ya organizó recibir a la ex Presidenta en su regreso. Una vuelta que lejos está de ser la que se esperaba, con la reincorporación al tablero político a través del aún por debutar Instituto Patria: la ex mandataria deberá, 36 horas después, el miércoles, declarar ante el juez Claudio Bonadio por la causa del dólar futuro (Ver página 6). Tampoco allí estará sola: otra convocatoria K está prevista para las puertas de Comodoro Py.

En la previa del regreso y de la testimonial, el coro kirchnerista salió en su defensa. Martín Sabbatella, el destituido titular de la Afsca, en una entrevista al diario salteño El Tribuno, afirmó: "Pongo las manos y el cuerpo entero en el fuego por Cristina". Y afirmó que la ex Jefa de Estado es una "víctima de una campaña para desprestigiar su liderazgo y nuestro proyecto político".

Algo similar sostuvo el diputado Andrés "Cuervo" Larroque. "Por supuesto que es inocente. Cristina es culpable de haber llevado la felicidad al pueblo", señaló el secretario general de La Cámpora en Fm UNO. "No la atacan por sus errores sino por sus aciertos", afirmó, en la misma línea, el diputado provincial Fernando "Chino" Navarro, de Movimiento Evita.

El kirchnerismo relaciona la reciente imputación por lavado de dinero, sumado a la indagatoria, como una embestida judicial (un Poder con el que se batió tras una fallida reforma) y como una "pantalla" para ocultar otra imputación, la de Mauricio Macri en el escándalo global de los ‘Papeles de Panamá’. "Cuando hay revanchismo las corporaciones usan todas las herramientas para atacar a un líder político que produjo cambios en contra de sus intereses. Los procesos judiciales tienen que tener una prudencia para no caer en un salvajismo político y en condenas mediáticas, as", reclamó el intendente de Resistencia y ex Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en Radio Del Plata.

"Hablé con Cristina y la noté de buen ánimo, eso es lo importante y lo que quiero transmitir. La ex presidenta quiere encontrarse cara a cara con el juez Bonadio para mirarle a los ojos", contó Héctor Recalde, titular del bloque del FpV-PJ en la Cámara baja, ante C5N.

Desde el kirchnerismo esperan obtener pasado mañana, frente a los tribunales porteños y con réplicas en juzgados de otras ciudades del país, una contundente imagen. Mientras especulan con su posible detención: "No le conviene al Gobierno una Cristina presa", es el mensaje, al tiempo que recuerdan a Milagro Sala.