"Cristina tiene que rendir cuentas ante la Justicia", dijo el Presidente

"(Cristina Kirchner) Tiene que rendir cuentas ante la Justicia, tiene muchas denuncias. Tiene que someterse a la Justicia, dar las explicaciones y los jueces decidirán. El Presidente no tiene por qué meterse en eso". De esta forma, en una entrevista emitida anoche por la cadena CNN, Mauricio Macri opinó del pedido de desafuero que ordenó el juez Claudio Bonadio, luego de acusar a su sucesora de Traición a la Patria por la firma del memorandum con Irán.

En dialogo con Marcelo Longobardi, al cumplirse dos años de su asunción, Macri completó: "Me han venido a preguntar si tenía un acuerdo de impunidad con la ex Presidenta. Les deben estar repartiendo (a los periodistas) algún tipo de pastilla que les cae mal. No pude ponerme de acuerdo ni en la transferencia de los atributos".

Por otra parte, el mandatario volvió a avalar la hipótesis de que al fiscal Alberto Nisman, impulsor de la denuncia contra Cristina Kirchner, lo mataron. "La última pericia que tenemos dice eso", aseveró. La entrevista fue realizada antes del pedido de desafuero, que deberá tratar el Senado, con prisión preventiva, luego de detener a otros ex dirigentes K como Carlos Zannini, Luis D’Elía y Héctor Timerman, con arresto domiciliario por cuestiones de salud.

"(Bonadio) es un juez que está buscando fama y que evidentemente cumple los mandados del Gobierno nacional. La fecha es muy clara, se dicta esta medida justo cuando Cristina tenía que asumir sus funciones en el Senado", reprochó ayer el diputado camporista Andrés "Cuervo" Larroque. La ex Presidenta asumirá formalmente hoy su banca en la Cámara alta.

Por otra parte, desde Cambiemos siguen especulando con el desafuero, si bien el peronismo no lo acompañaría. "No estamos atados a reglas preestablecidas, a esa idea de que si no hay sentencia firme y definitiva no se puede avanzar con el desafuero, eso no es así: (Eduardo) Angeloz fue sometido a desafuero y no tenía sentencia firme", afirmó el presidente del interbloque oficialista del Senado Luis Naidenoff, si bien aclaró que no hay una postura unificada aún en el espacio.

En tanto, Graciana Peñafort, abogada de Cristina Kirchner, reveló ayer que va a solicitar que el caso sea elevado "en forma inmediata a juicio oral, público y televisado".