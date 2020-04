Cristina terminó la autocuarentena y fue a ver a Alberto a Olivos

Después de cumplir dos semanas en autoaislamiento, tras regresar de Cuba para traer a su hija Florencia al país, Cristina Kirchner salió de su departamento de Recoleta para reunirse con Alberto Fernández tras semanas de no poder verse, si bien mantuvieron siempre un estrecho contacto telefónico, según destacaron cerca del binomio presidencial.

"Vino a Olivos a verme porque teníamos cosas que ver juntos. Hablamos de economía, de la deuda, de lo que pasa. Fue una charla de amigos que tienen funciones importantes en un momento como este", reveló por la mañana el propio Jefe de Estado. "Hay que entender eso, es la Vicepresidenta del país, dos veces Presidenta del país, siempre tiene cosas para aportar, a veces estamos de acuerdo, a veces no, pero siempre la escucho con mucha atención por su experiencia y su capacidad”, añadió Alberto.

En lo que estuvieron de acuerdo, por ejemplo, fue en minimizar el debate por los sueldos políticos, mientras el titular de la Cámara baja, Sergio Massa , anunció un frustrado importante recorte.

No es la primera vez que CFK regresa a la residencia presidencial luego de que el Frente de Todos asumiera en diciembre. La fórmula ya había compartido desayunos y alguna cena, confian fuentes oficiales. Pero desde que se declaró la pandemia del coronavirus, no habían tenido un cara a cara.

La premisa parece ser clara: evitar la sensación de un "doble comando" en medio de la crisis, por eso el bajo perfil de la ex mandataria. Sin embargo, en el kirchnerismo no cayó bien que en las redes sociales comenzaran a demandar su aparición pública. "Si está se quejan que la que gobierna es ella y no Alberto; y si no está, dicen que se borra", es el reproche.

Como ya contó este diario, era el diputado Máximo el único Kirchner que no estaba en estricta cuarentena, oficiando de nexo entre ambos en varias visitas a la Quinta de Olivos en las últimas semanas. De allí surgió la idea de un impuesto a las grandes fortunas que todavía se está ultimando su alcance, si no queda como una mera amenaza en medio de los cruces de la Casa Rosada con los empresarios.

Por su parte, como su hijo, la Vicepresidenta estuvo realizando llamadas a distintos intendentes del Conurbano para evaluar la preparación ante el pico de contagios que se espera en mayo. La provincia de Buenos Aires no sólo es clave para Cristina Kirchner por la gobernación de su ahijado político Axel Kicillof, sino también porque es donde nació su Unidad Ciudadana que la llevó a la cámara de Senadores.

"Cambiamos opiniones, nuestra preocupación por los precios, ver cómo encarar esta etapa para que los vivos no se abusen de los argentinos", agregó sobre la charla del binomio, por la tarde en C5N, el Presidente. En breve debería salir el anunciado DNU para que los alcaldes sean la nueva autoridad de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia para poder controlar aumentos en los comercios de cercanía.