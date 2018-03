Cristina sobre la marcha: "La patria salió a la calle porque no tiene miedo, quiere futuro”

La expresidenta Cristina Fernández reconoció que con la manifestación sindical del viernes "la patria salió a la calle porque no tiene miedo, quiere futuro". La ex jefa de estado y conductora del Frente para la Victoria envió un mensaje anoche a sus seguidores durante una presentación que encabezó la actriz Rita Cortese en el teatro Roma del municipio de Avellaneda, que gobierna Jorge Ferraresi.

"La patria salió a la calle porque no tiene miedo, brota como el agua cada vez que la maltratan", consideró Fernández, quien dejó el gobierno nacional el 10 de diciembre. Además, sostuvo que "la patria no es violenta y sería bueno que los que la maltratan lo advirtieran, que se dieran cuenta que nuestro pueblo es manso y tranquilo pero no tonto".

"Solo quiere que lo dejen trabajar en paz y no le compliquen la vida", añadió en un mensaje por teléfono que se transmitió en vivo por el sistema de audio del teatro municipal y que fue saludado con el cántico "vamos a volver" desde el público.