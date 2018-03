Cristina, sin fueros y expuesta ante la Justicia en cuatro expedientes

En cuestión de meses, la situación de Cristina Fernández de Kirchner se modificó drásticamente, por el hecho de haberle agregado el ex a su rango de Presidenta, pero también por los múltiples frentes judiciales que se le abrieron y que se le pueden iniciar en el mediano plazo. Con un plus: CFK no tendrá fueros al menos hasta diciembre de 2017 y queda expuesta a ser detenida.

La resolución del viernes pasado del juez Claudio Bonadio, citándola a declaración indagatoria el próximo 13 de abril para que se defienda de las acusaciones en su contra en relación a las operaciones de dólar futuro que su Gobierno llevó adelante en el último trimestre del año pasado, fue la última mala noticia que recibió Cristina en un derrotero que, parece, recién está comenzando.

En el kirchnerismo no esperaban que un expediente tan reciente como ese le generara problemas a la ex Presidenta ya que, creían, se limitaría a Alejandro Vanoli, último titular del Banco Central en la gestión de CFK. Sin embargo, no sólo la alcanzó a ella sino también al ex ministro de Economía Axel Kicillof, además de una decena de funcionarios del BCRA vinculados a la operación que consiste en apostar de manera virtual cuánto va a cotizar el dólar a tipo de cambio oficial contra el peso en determinada fecha y que se lleva adelante a través de dos mercados: el Mercado Abierto Electrónico y el Rofex.

Ante la acusación de Bonadio, que calcula que el BCRA perderá más de $ 76.000 millones debido a las operaciones llevadas a cabo por el kirchnerismo en el final de 2015, las defensas de los acusados buscarán responsabiliazar al actual gobierno de Mauricio Macri por la devaluación de más del 50% que llevó adelante desde que asumió el 10 de diciembre pasado.

No obstante, a Cristina también la compromete otro expediente que se tramita en Comodoro Py desde finales de 2014: Hotesur. La denuncia presentada por la diputada Margarita Stolbizer apunta a irregularidades en las empresas hoteleras que la familia Kirchner tiene en Santa Cruz. En agosto del año pasado, Bonadio ultimaba los detalles para citar a declarar a CFK y a su hijo Máximo, pero la Cámara Federal decidió apartarlo del expediente y fue sorteado Daniel Rafecas. La semana pasada, Rafecas se declaró incompetente para opinar sobre la mayor parte de la causa, la envió al juez Julián Ercolini, quien deberá definir si la acepta o si la rechaza para que la Cámara defina su competencia.

El tercer frente que compromete a Cristina todavía no se abrió, pero en los tribunales de Retiro cada vez se menciona con más fuerza que se reiniciará. Se trata de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la ex Presidenta por encubrimiento a Irán en la firma del memorándum por el atentado a la AMIA de 1994. El sonoro dictamen que emitió el jueves pasado el fiscal Ricardo Sáenz, argumentando que Nisman fue asesinado en enero de 2015, desliza que la razón de su presunto crimen tuvo que ver con la presentación que había radicado contra Cristina. Rafecas archivó la denuncia el año pasado.

El último de los cuatro expedientes que pueden complicarle el año a Cristina tiene que ver con una acusación de larga data: la de enriquecimiento ilícito, en la que fue sobreseída junto a Néstor Kirchner por el juez Norberto Oyarbide. Stolbizer abrió esa denuncia en diciembre en el juzgado de Sergio Torres.