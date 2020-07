Cristina se abre de la pulseada de Berni con Frederic y Provincia y Nación inician otra tregua

No llamó a Sergio Berni. Tampoco a Axel Kicillof. Eso al menos juran en el entorno de Cristina Fernández de Kirchner. De esta forma, la vicepresidenta esquivó la nueva puja de poder que el ministro de Seguridad bonaerense, al que en persona convenció de aceptar el cargo, protagonizó con su equivalente nacional, Sabina Frederic, en el debut del endurecimiento de la cuarentena el miércoles.

Con un Berni moderado, después de que sí el gobernador bonaerense hablara con él, en la Casa Rosada dan por terminado el nuevo desencuentro, que se suma a una extensa lista en apenas seis meses. Una tregua por la Fase 1.5 de la cuarentena.

En La Plata desde anteayer le bajaban el tono a la renovada polémica, un revival de la pelea pública de febrero cuando no sólo Kicillof debió interceder sino también el propio Alberto Fernández. No sólo hubo enojo presidencial esta vez; también preocupación de los intendentes del conurbano por la desconexión entre ambas carteras de Seguridad.

"Hablo con Cristina. No, ayer no me llamó. Cuando hablamos, hablamos de cosas importantes. Estas son situaciones de todos los días, y si hay alguien que conoce lo que pasa en la calle es la Vicepresidenta", afirmó el mismo Berni ayer en A24, en otro raid mediático, esta vez más calmado.

Hoy recorrimos los controles vehiculares en AMBA: desde el inicio de la pandemia, gracias a @gendarmeria; @PFAOficial; @SeguridadPSA y @PrefecturaNaval que asisten, cuidan y verifican las autorizaciones de la población, hemos logrado un trabajo serio, solidario y responsable. pic.twitter.com/nG8fvvqtok — Sabina Frederic (@SabinaFrederic) July 2, 2020

Cerca de Frederic, luego de que ella protagonizara ayer una serie de fotos oficiales al frente de un operativo federal, también pretendían guardar las diferencias puertas adentro. Lo cierto es que, afirmaban, no hay prevista ninguna reunión tripartita con Ciudad y provincia en los próximos días. Tampoco esperan al funcionario bonaerense si se agenda. A la última previa al endurecimiento del aislamiento, faltó. "Manda a sus segundas líneas", reprochan en la Rosada.

"No se puede hacer un escándalo por un tema normal de gestión”, atenuó Berni el episodio en América TV. Desde el kirchnerismo también evaluaban como exagerada la polémica, si bien trataban de desligar a la titular del Senado del episodio. “¿Por qué voy a renunciar? Tengo un compromiso con el gobernador que es inclaudicable hasta que el gobernador diga lo contrario”, agregó Berni. Algo parecido ya había dicho en febrero.

Con 48 horas de la nueva etapa del confinamiento, en el ministerio de Seguridad de Frederic ya comenzaron a sacar las primeras conclusiones. Con pocos infractores en los accesos entre Ciudad y conurbano, están convencidos de que hay un alto acatamiento de las nuevas medidas. Por citar un ejemplo, entre el miércoles y jueves hubo apenas 54 infractores en las líneas ferroviarias, es decir personas que sin permiso de circulación intentaron cruzar al otro distrito. Tampoco, agregan, detectaron demasiados incumplimientos en los controles vehiculares en los accesos.

Lo que sucede al interior de cada jurisdicción, sin embargo, es competencia de las policías locales. Esa es otra evaluación.