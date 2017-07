Cristina recibirá menos fondos oficiales que Pino Solanas para la campaña

Algunas cosas no tendrán precio, pero las campañas electorales definitivamente sí: en el principal distrito del país, una provincia de Buenos Aires que ostenta casi el 40% del padrón nacional, el Gobierno distribuirá para los comicios del 13A unos $ 130.738.486 entre los 17 frentes que competirán, tanto para la impresión de boletas como para afrontar sus gastos operativos. Son poco más de $ 10 de promedio por cada uno de sus 12 millones de electores.



Si bien todavía la Justicia Electoral no aprobó los balances de financiamiento de 2015, por una serie de irregularidades detectadas, en estas legislativas no sólo se repartirá este monto global: luego de las PASO, antes de las generales del 22 de octubre habrá otro para adjudicar.



En base a las leyes de Financiamiento de los Partidos Políticos y de Democratización de la Representación Política, la Dirección Nacional Electoral (DINE) publicó cómo asignó los fondos oficiales para las alianzas en todos los distritos del país. Similar al reparto de los minutos gratuitos sorteados de radio y TV, la fórmula para la distribución del dinero implica un 50% teniendo en cuenta los resultados de cada partido en la última elección de esa categoría (en este caso, diputados y senadores de 2015) y el restante 50% por el padrón electoral en forma igualitaria.



De esta forma, como la debutante Unidad Ciudadana (UC) de Cristina Fernández de Kirchner prescindió del PJ que integraba hace dos años el Frente para la Victoria, a la ex Presidenta le transferirán $ 7.857.480 (discriminado son $ 855.826 para la categoría de Diputados, otros $ 1,3 millones para los Senadores, y un total de $ 5,6 millones para los dos juegos de boletas respectivos).



El total que percibirá UC es casi la mitad de los $ 16.264.951 que le tocarán al Frente Justicialista en el que se medirán en una interna el ex ministro Florencio Randazzo y Gustavo Yáñez Bolton (el elegido del mandamás de José C. Paz, Mario Ishii). Ambos deberán repartirse el dinero por partes iguales.





Mientras tanto, al oficialista Cambiemos, que lleva a Esteban Bullrich como principal postulante, le corresponden en total $ 11.134.977. Y a 1País de Sergio Massa y Margarita Stolbizer unos $ 10.469.105. Hasta la alianza CREO, que encabeza el líder de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, recibirá más fondos que Cristina Kirchner: unos $ 8.021.336.



Por debajo, cerca, aparece el FIT con $ 7.777.443 y el filonazi Bandera Vecinal con $ 6.948.761, cifra que incluye unos $ 5 millones para las boletas, luego de que la Casa Rosada determinara que fuera un juego por frente y no por lista en competencia como reclamaba el polémico Alejandro Biondini (que lleva 6). Otros

$ 6.259.081 recibirá el ex piquetero Luis DElía, que no compite en la categoría a senadores.



A diferencia del cuasi extinto FpV (sólo sobrevive en su Santa Cruz natal, Chubut, Río Negro y Salta con un mix bautizado Frente Ciudadano para la Victoria), el sello Cambiemos vuelve a tener presencia nacional como en 2015. Para sus costos operativos para las PASO, sin contar los fondos transferidos sólo para las boletas, el oficialismo recibirá en todo el país

$ 12.376.791. Por provincia de Buenos Aires le toca el grueso: unos $ 5,5 millones. Por la Ciudad, cuna del PRO que lleva a Elisa Carrió, unos $ 954.191. En Córdoba (bastión de Mauricio Macri en 2015), unos

$ 1.391.433. Y en Tierra del Fuego, como es lógico por cantidad de electores, apenas $ 29 mil.