Cristina, protagonista central en Comodoro Py durante el 2019

Pasó en 2015 y volverá a suceder en 2019. El año electoral estará teñido de un fuerte contexto judicial, con Cristina Fernández de Kirchner como protagonista central en Comodoro Py y el Gobierno atento a las heridas que puedan hacer mella en la figura de quien hoy, a ocho meses de las PASO, surge como la principal figura de la oposición para los próximos comicios.

Seis procesamientos cruzan a Cristina, algunos incluyen pedidos de prisión preventiva y otros solicitudes de desafuero que, por ahora, el Congreso se niega a discutir. Pero hay cuatro expedientes que ya tienen destino de juicio oral y público fijados para 2019.

"Dólar futuro" es la primera causa por la que la ex mandataria debió visitar los tribunales de Comodoro Py, en abril de 2016, pero es, a la vez, la que se perfila con mejores perspectivas para sus intereses. El juez Claudio Bonadio la procesó por "administración infiel" por entender que causó, con decisiones de su Gobierno, un perjuicio a la arcas públicas de $ 55.000 millones. También figura en esa causa, iniciada por dirigentes del PRO como Federico Pinedo, el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex jefe del BCRA Alejandro Vanoli.

Se prevé que probar el delito sobre una decisión ejecutiva será difícil para el tribunal oral que lleve adelante el juicio. Según la acusación, en el último trimestre de 2015, el BCRA negoció en el Rofex y en el MAE contratos de dólar futuro a valores inferiores del precio de mercado.

No obstante, el juicio por delante que ya tiene juicio para Cristina es el que la investigará por el presunto direccionamiento de la obra pública a Lázaro Báez. Será desde el 26 de febrero y allí, la ex mandataria estará sentada en el banquillo con el ex ministro de Planificación Julio de Vido y el ex secretario de obras públicas José López, ambos detenidos. El caso lo elevó el juez Julián Ercolini y se la considera como jefa de una banda que estafó al Estado, apareciendo como líder una asociación ilícita, delito que puede ir de tres a 10 años.

Conectadas con ese expediente surgen otros como Los Sauces y Hotesur, donde se la procesó a Cristina como titular de una sociedad inmobiliaria y una firma hotelera desde las cuales se les facilitó a Báez y Cristóbal López, a través de coimas, el pago de alquileres de habitaciones y hoteles que nunca fueron utilizadas. La ex presidenta, no obstante, todavía no tiene fecha de juicio en esas causas. Hotesur, incluso, espera a ser elevada formalmente.

Además de "Dólar Futuro", "Obra Pública" y "Los Sauces", Cristina tendrá que afrontar otro juicio, casi con seguridad en 2019. Se trata el que investiga el presunto encubrimiento a Irán en la firma del memorándum de entendimiento por el atentado a la AMIA en 1994. Ese caso conlleva para Cristina un pedido de desafuero y de prisión preventiva, que debe avalar el Congreso. Hasta ahora, nunca se logró la mayoría necesaria para hacerlo prosperar.

Por último, la semana pasada Cristina sumó otro dolor de cabeza, aún mayor. Se trata de la acusación como líder de una asociación ilícita en el denominado caso de los 'Cuadernos de las coimas K'. La Cámara Federal, en esa causa, ordenó su prisión preventiva y le dictó un embargo millonario. Todavía está lejos la fijación de una fecha de juicio.