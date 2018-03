Cristina pidió la nulidad de una causa

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió ayer que la Justicia declare la nulidad del procesamiento y el embargo que dictó en su contra el magistrado federal Julián Ercolini en el marco de la investigación por supuesto direccionamiento de la obra pública durante su gestión a empresarios afines como Lázaro Báez.

La ex mandataria presentó un documento en el que amplió sus argumentos de apelación ante la Sala 1 de la Cámara Federal, que debe definir si deja firme su procesamiento. A través de su abogado, Carlos Beraldi, la ex jefa de Estado reclamó que se declare la nulidad de todo lo actuado por Ercolini, al considerar que se trata de una "persecución política" en su contra y una situación de "gravedad institucional que no registra precedentes".

El letrado, por otra parte, rechazó que su defendida haya ordenado el direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Báez y cuestionó en duros términos a los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahíques y al juez Ercolini.

En el escrito sostuvo que esta causa está vinculada con una anterior, de 2008, iniciada por una denuncia de la diputada Elisa Carrió en la que no habían elementos incriminatorios contra la ex Presidenta pero que eso cambió con el nuevo Gobierno.

"Durante ocho años investigaron la misma supuesta asociación ilícita en el marco de un expediente madre en el cual jamás encontraron elemento incriminatorio alguno", reprochó Beraldi en el texto.