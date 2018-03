Cristina no podrá pagar impuestos de la sucesión de Néstor con bienes inhibidos

La ex presidenta Cristina Fernández Kichner no podrá pagar las “obligaciones fiscales” de la sucesión de su marido, Néstor Kirchner, con los bienes que tiene inhibidos por el juez Claudio Bonadio.



La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo del abogado Carlos Beraldi, a nombre de la ex presidenta y sus hijos, Máximo y Florencia.



La ex mandataria pretendía “realizar el pago de las obligaciones fiscales de ‘Sucesión de Néstor Carlos Kirchner’ con los fondos disponibles en la cuenta corriente del Banco de Santa Cruz”.



El pedido ya había sido rechazado por Bonadio y por la Cámara Federal, pero la ex mandataria insistió ante la Casación.



En esa instancia, los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci ni siquiera analizaron el planteo.



“El rechazo del recurso de casación no puede ser cuestionado por quien invoca una representación de intereses privados insusceptibles de conmover la medida cautelar mencionada”, dijeron los camaristas.



“En consecuencia, la queja interpuesta debe ser declarada inadmisible”, añadieron.



En disidencia, la jueza Ana María Figueroa se había inclinado por revisar la decisión.



La ex presidenta tiene todos sus bienes inhibidos por el juez Bonadio en el marco de la causa denominada “dólar futuro”, y argumentó que esa situación le impedía afrontar las obligaciones tributarias de la sucesión de su marido.