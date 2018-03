Cristina no escuchará el mensaje presidencial

La senadora Cristina Kirchner permanecer hoy en Santa Cruz y no asistirá a la apertura de sesiones ordinarias que encabezará el presidente Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa, tal como este diario anticipó ayer.

Fuentes cercanas a la ex mandataria señalaron que la decisión de no participar se debe a que no quiere "sentarse a escuchar una serie de mentiras" que "no se condicen con la realidad del país". Además, los voceros indicaron que la ex jefa de Estado presume que "el discurso (de Macri) será lo mismo que los años anteriores" y que por lo tanto no vale la pena perder el tiempo, por lo que decidió permanecer en Santa Cruz.