Cristina no anticipa si aceptará la invitación pero ya rechaza los 10 puntos

Cuando la carta ya era pública, en el Instituto Patria insistían que aún no les había llegado. Al final, la invitación de Mauricio Macri apareció, no en papel sino en una casilla de mail institucional, ya que fue dirigida a la senadora Cristina Fernández de Kirchner. La demora permitió un chiste: tal vez había caído en correo no deseado.

Una humorada que bien grafica la sensación de la misiva presidencial, al imaginar primero que no la recibirían y esperaban no tener que administrar la réplica. "No es un tema para nosotros. No se analizó ni hay ninguna decisión tomada (sobre su respuesta)", intentaban minimizar la jugada política de Cambiemos en el kirchnerismo. Continúan la reflexión: "Es una bombita de humo para tapar lo que está pasando, los números (conocidos ayer) de la caída de la industria".

"Es imposible que Cristina firme este acuerdo. Nos mandaron una carta, no creo que haga falta mucho más que responder con otra carta", opinó su ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en AM 530. Y agregó que "no tenemos que ser tontos, todo empezó con Macri tratando de hacer una picardía y dividir la oposición".

A sabiendas de que la Casa Rosada recuperó la centralidad política, a pesar de la desprolijidad de la convocatoria de la semana pasada, con su posterior inclusión, Cristina Kirchner se mantuvo en silencio en Santa Cruz. Anoche tenía previsto regresar a Buenos Aires, para preparar la presentación de su "Sinceramente" en la Feria el Libro el jueves. ¿Hablará de la carta en ese ámbito? En el Patria pronostican que no, que sólo hará referencias a su bestseller biográfico. En el medio hay más de 48 horas para un tuit de réplica.

Cerca de la mandataria creen que no sería necesario: "Se va a diluir el tema, como pasó con los Precios Esenciales, de los que ya no se habla". Admiten, a pesar de ello, que el Gobierno buscaría mostrar a la ex Jefa de Estado como la única que no aceptaría el convite, frente a los que aceptarían el dialogo en pos de la gobernabilidad.

Con un ya público rechazo del universo K a los 10 puntos ("no a todos", aclaran), ni sin tener en claro el formato de la eventual reunión ("ni cuándo, ni cómo, ni para qué"), se esgrimen más razones para que Cristina Kirhcner deje la silla vacía que para que se siente en ella. Con un antecedente reciente, sin contar la antesala electoral: horas después de que el ministro del Interior Rogelio Frigerio deslizara que ella podría ser invitada, Macri posteó un texto en sus redes con tiros por elevación al kirchnerismo. "Dijo que era una mentirosa", fue la lectura K de la primer carta del mandatario de la semana.

Sin embargo, el primer párrafo de su invitación a la oposición llegó un guiño K, al destacar la Asignación Universal por Hijo como una de las políticas consensuadas.

Otro argumento es que ya existen ámbitos de consenso entre oficialismo y oposición: el Congreso, sin ir más lejos de Balcarce 50. La "agenda abierta" propuesta tampoco termina de convencerlos. "Así como está, seguro (Cristina) no lo va a firmar, porque es la hoja de ruta de trabajo del FMI", auguró Agustín Rossi. El diputado, en cambio, no descartó que igual se "sienten a dialogar" con un temario amplio.

Rossi no es el único precandidato presidencial del PJ-K que no recibió la carta. Si bien le llegó a Daniel Scioli, tampoco se la enviaron a Felipe Solá, otro anotado en la carrera.