Cristina lo hizo: no habrá debate entre los candidatos a senador por la Provincia

Luego de varias idas y venidas, finalmente no habrá debate entre los candidatos a senador para la Provincia de Buenos Aires: Cristina Fernández de Kirchner (Unidad Ciudadana), Esteban Bullrich (Cambiemos), Sergio Massa (1 País), Florencio Randazzo (Frente Justicialista Cumplir), y Néstor Pitrola (FIT).

El encuentro iba a producirse y grabarse esta tarde en los estudios de Todo Noticia (TN) y luego, a partir de las 22, sería emitido en el programa A dos voces de esa señal de cable.

Desde le canal de noticias confirmaron a Cronista.com que se harán entrevistas individuales con cada candidato. De esta forma, los periodista del canal entrevistarán en vivo a Massa, Randazzo y Pitrola, aunque no interactuarán entre ellos.

Cuando surgió la idea del debate, la expresidenta deslizó que el lugar donde debía realizarse el encuentro sería “una universidad y no una empresa privada”.

No obstante, la sugerencia de Cristina no prosperó. Por tal motivo, no es sorpresiva su decisión de no presentarse a la reunión.

Por su parte, Bullrich también condicionó su presencia a la participación de la expresidenta.

“Al finalizar el último plazo para que la candidata a senadora nacional Cristina Kirchner diera una respuesta sobre su participación o no en el debate organizado por el programa A dos voces, debemos comunicar que el encuentro no se realizará ante la falta de respuesta de la ex presidenta”, confirmó TN mediante un comunicado escueto.

El miércoles próximo será el turno del debate entre los candidatos a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires: Elisa Carrió (Vamos Juntos), Daniel Filmus (Unidad Ciudadana), Martín Lousteau (Evolución) y Marcelo Ramal (FIT). Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad) aún no confirmó su presencia.