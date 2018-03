Cristina no declaró y presentó un escrito: habla de persecusión política y se compara con Yrigoyen y Perón Tal cual se esperaba, la expresidenta no contestó preguntas ante el juez Claudio Bonadio por la causa dólar futuro, en la que está como imputada. Gran cantidad de militantes la acompañaron hasta Comodoro Py. Más información: Cristina recusó a Bonadio Cristina Kirchner: “Me pueden meter presa, pero no me van a callar”