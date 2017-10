Cristina insiste que no está garantizada la transparencia

En la previa de su preacto de cierre de hoy en la cancha de Racing, la candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana Cristina Fenández de Kirchner insistió ayer en que "no está garantizada" la transparencia para las próximas elecciones del domingo. "Solicitamos a la Justicia Electoral una serie de medidas tales como auditar el software, que fuera separada Gendarmería de la custodia y la vigilancia de los comicios. También pedimos que fuera separado el señor Tullio (Alejandro, director de Asuntos Institucionales del Correo Argentino) y ninguna de estas demandas ha sido contestada", reprochó la ex Presidenta en una nota al diario La Capital de Mar del Plata.

"No es una cosa que debería preocuparnos a los que somos candidatos o integrantes de la fuerzas; debería preocuparle a toda la sociedad porque calculo que cada uno que vota debe querer que su voto sea respetado y valga", resaltó la postulante opositora. Por otra parte, volvió a criticar el coloquio que se realizó en uno de los hoteles de la ciudad balnearia, del que participaron el presidente Mauricio Macri y varios de los referentes de Cambiemos: "Marca un poco la pauta de lo que queremos representar cada uno", opinó.

"Fui Presidenta durante dos periodos y la verdad es que nunca asistí a ningún coloquio de IDEA, que es tradicional acá en Mar del Plata. Me parece que el dato más importante que tenemos, más allá de lo que cada uno pueda pensar acerca de cada cosa, es que hoy hay una inflación que se ha disparado nuevamente y estamos en la ciudad de más alta desocupación del país", destacó.

Si bien no oficializado como acto de cierre, ya que luego hará otro en La Matanza antes de la veda, hoy la ex mandataria encabezará una importante actividad en el estadio Presidente Perón: el ex piquetero Luis D’Elía se quejó por Twitter que no lo dejan ir por "piantavotos".