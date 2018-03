Cristina denunció la filtración de escuchas

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en el Juzgado Federal de Río Gallegos una denuncia penal por la difusión de una conversación telefónica con el ex funcionario Oscar Parrilli, y advirtió que hay una "maniobra de carácter criminal" que "pone al descubierto el componente mafioso que vincula a sectores del poder político con algunos estamentos de la Justicia federal".

Para la ex mandataria, la filtración de las escuchas conlleva los delitos de "violación de la privacidad", "abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos", además de "malversación de caudales públicos". Asimismo, requirió que se le asigne el rol de parte querellante.

Cristina sostuvo que, desde que dejó la presidencia, es blanco de "una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial" y que el Poder Ejecutivo Nacional lleva a cabo "maniobras coordinadas y convergentes con tal estrategia, filtrando, a través de las fuerzas de seguridad y el ministerio que las conduce, información reservada".

En redes sociales, la ex presidenta presentó su denuncia con el título "Soy yo, Cristina, y los denuncio por espionaje político y persecución".