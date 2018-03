Cristina declara por dólar futuro en medio de un fuerte operativo de seguridad

Cristina, ayer, al salir de la casa de su hija Florencia, donde se reunió con el ex juez de la Corte Zaffaroni

Cuatro meses después de dejar su cargo, la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner deberá declarar ante el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa en la que es investigada por las ventas de dólar futuro realizadas durante el último trimestre de su gobierno. A partir de las 10, en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py, la ex presidenta presentará su descargo, que puede realizarlo por escrito o bien aceptando preguntas del juez. Organizaciones kirchneristas, encabezadas por La Cámpora, convocaron a movilizarse a los tribunales en señal de apoyo a la ex jefa de Estado.

La Cámara Federal porteña confirmó ayer a Bonadio al frente del expediente, al no hacer lugar a la recusación solicitada por el ex director del Banco Central Pedro Biscay, otro de los imputados en la causa. Con esa decisión, se ratificó la indagatoria de la ex presidenta, que estaba supeditada a si el magistrado continuaba a cargo de la investigación o debía ser reemplazado por otro juez.

Biscay había acusado a Bonadio de pérdida de imparcialidad y por brindar un trato preferencial al fiscal del caso, Eduardo Taiano, aunque la Cámara Federal porteña rechazó la recusación y confirmó al magistrado. "Si bien la actividad jurisdiccional en curso ofrece los reparos que motivaron anteriores intervenciones de esta Alzada, no poseen la entidad suficiente como para sostener, en este estado preliminar de la investigación, que aquellos trasunten la lesión al derecho defensa que se alegara", señalaron los camaristas Eduardo Farah, Horacio Cattani y Martín Irurzun.

No obstante, deslizaron cuestionamientos a Bonadio al recordar que "los propios argumentos de la parte recusante (Biscay) demuestran que el criterio del a quo (Bonadio) en punto a limitar el acceso a la causa a las defensas ha sido una constante a través de los años".

Ante la masiva manifestación que se espera en Retiro, la Policía Federal prepara un amplio operativo de seguridad, con unos 300 efectivos entre las fuerzas federales y la Policía Metropolitana como custodia. "Se brindará el servicio adecuado a las circunstancias, con el objeto de garantizar que las personas que hagan la movilización para acompañar a la ex presidenta se manifiesten pacíficamente", sostuvo Néstor Roncaglia, jefe de la Policía Federal, en declaraciones a La Red.

La ex presidenta arribó el lunes por la noche a la Ciudad de Buenos Aires desde El Calafate y se quedó en su departamento de Juncal al 1400, del barrio porteño de Recoleta. Tras el recibimiento de militantes en Aeroparque, Cristina fue respaldada por simpatizantes que se congregaron en su casa y se mantuvieron allí toda la jornada.

Ayer por la tarde, Cristina visitó a su hija Florencia en su departamento en Constitución. En ese domicilio se reunió con el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, a quien se menciona como su principal asesor legal en la causa por la venta de dólar futuro en la que declara hoy.

El cordón de seguridad que le armaron los militantes y los esfuerzos de los custodios no bastaron para evitar que la prensa y muchos simpatizantes se abalanzaran sobre la ex jefa de Estado apenas puso pie en la vereda y se dirigió luego hacia su casa en Recoleta.

La investigación que lleva adelante Bonadio busca determinar si se vendieron dólares a futuro a un precio inferior al de mercado, en base a una denuncia presentada por los referentes del frente Cambiemos Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR). Según el juez, a través de diferentes medidas vinculadas a operaciones del dólar futuro el kirchnerismo generó un daño de $ 76.000 millones a la entidad bancaria que conducía Alejandro Vanoli, que declaró en la causa la semana pasada.

Cómo es la vigilia K que acompaña a Cristina

Hoy a las 10 de la mañana la ex presidente de la Nación, Cristina Kirchner, declarará ante el juez federal Claudio Bonadio en la causa por venta de dólar futuro del Banco Central, y desde anoche cientos de militantes se movilizaron a los tribunales de Comodoro Py para manifestarle su apoyo.

Muchos llegaron en caravana para acampar allí, desde distintos puntos del país, convocados por las redes sociales bajo el lema "si la citan a ella, nos citan a todos".

El Movimiento Evita, La Cámpora, la Tupac Amaru y el partido MILES, liderado por el líder piquetero Luis D´Elia, son solo algunas de las organizaciones sociales que coparon las inmediaciones de los tribunales de Comodoro Py desde anoche, a la espera de la llegada de Cristina.