El escrito de CFK: "Soy objeto de una persecución judicial sin antecedentes"

Cristina Fernández de Kirchner estuvo sólo diez minutos en Comodoro Py. Allí se negó a responder preguntas pero dejó un escrito. "Soy objeto de una persecución judicial sin antecedentes", expresó.

La ex presidenta pidió hoy ser sobreseída en la causa ‘Los Sauces‘, al calificar de "descabellada" la imputación en su contra, en un escrito entregado al juez federal Claudio Bonadio.

"Resulto objeto de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes en nuestro país", advirtió la ex jefa de Estado en el escrito.

La ex presidenta Cristina Fernández no respondió hoy el saludo general al juez federal Claudio Bonadio durante la indagatoria por la causa ‘Los Sauces‘ e ironizó: ‘íAh, tengo derechos!‘ cuando le advirtieron que podía negarse a declarar.

Así lo confiaron hoy fuentes judiciales que reconstruyeron en parte lo ocurrido en la audiencia realizada en el cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Py.

La ex mandataria solicitó al empezar que ningún funcionario judicial tomara fotos con su celular, tal y como ocurrió el 13 de abril último cuando declaró como imputada en la causa "dólar futuro", y al ingresar Bonadio a la oficina y saludar en forma general a los presentes todos respondieron menos ella, según dijeron los voceros.

"Vivo con mi perra, Lolita", contestó la ex mandataria al ser consultada sobre las características del hábitat personal en su casa de El Calafate y, a la vez, se quejó de que no percibe los $ 170.000 mensuales de pensión como ex Presidente por el embargo que decretó el juez Bonadio

Un centenar de militantes kirchneristas se concentraban desde esta mañana en las proximidades de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, para apoyar a la ex presidenta Cristina Fernández, que deberá comparecer a partir de las 9 en declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio en la llamada causa ‘Los Sauces‘.

La ex jefa de Estado había pedido por las redes sociales a sus seguidores que no concurran a la sede judicial y que, en cambio, asistan a la marcha convocada por la CGT y la CTA para esta tarde en el centro porteño.

En la esquina de la avenida Antártida Argentina y la calle Letonia, a un costado de la sede del Correo Argentino, los manifestantes se agolpaban con pancartas y banderas, delante de una valla humana de efectivos de la Gendarmería.

También rodeaba al edificio de Comodoro Py un cordón de uniformados de la Prefectura Naval y algunos efectivos de la Policía de la Ciudad.

Entre los seguidores de la ex mandataria se encontraban, al igual que ayer en la indagatoria de Florencia y Máximo Kirchner, Andrés ‘Cuervo‘ Larroque, Andrés Cabandié y Martín Sabbatella.