Cristina cerró la campaña con una reivindicación de la quita de deuda de 2005

"No hay que silbar, ni insultar, hay que cortar, estas cosas no se solucionar con gritos", afirmó Cristina Fernández de Kirchner, luego de la respuesta del público al mencionar al presidente Mauricio Macri, durante el cierre nacional del Frente de Todos que se está realizando en Mar del Plata. La candidata a Vicepresidenta es la anteúltima oradora del acto que culminará con la palabra del presidenciable Alberto Fernández.

"No estamos cerrando una campaña electoral, estamos cerrando un ciclo histórico, nunca más que la ¨Patria caiga de nuevo en el neoliberalismo, nunca más estas políticas", aseguró la ex mandataria.

Además, destacó a su compañero de fórmula: "Él fue el jefe de Gabinete del proyecto político que en 2003 le devolvió la dignidad a los argentinos". Y pareció enviar un mensaje para el 28O, si las generales convalidan el resultado de las PASO, al recordar a Alberto F. como "él fue el jefe de Gabinete que le pagó al Fondo la deuda que el país arrastraba desde 1957".

Antes, Cristina Kirchner dedicó su discurso a apuntalar a sus candidatos a gobernador, Axel Kicillof y a intendenta local, Fernanda Raverta. "Son diputados desde 2015. Cuando los vientos habían instalado de nuevo el neoliberalismo en la Argentina, ellos no sucumbieron al canto de las sirenas", señaló, en un claro mensaje dirigido a los opositores que apoyaron el primer tramo de Cambiemos, algunos de los cuales están hoy en el Frente de Todos. En contraposición, la ex mandataria enumeró las leyes que ambos como legisladores no apoyaron, como la reforma previsional.