Cristina: "Macri es el director de la orquesta y Bonadio ejecuta la partitura"

"Mauricio Macri es el director de la orquesta y, en este caso, (Claudio) Bonadio ejecuta la partitura". La ex presidenta y senadora electa, Cristina Fernández de Kirchner, acusó sin ambigüedades ayer al Gobierno por la decisión del juez federal Claudio Bonadio de procesarla con prisión preventiva y pedir su desafuero por traición a la Patria y encubrimiento del atentado a la AMIA.

En un salón atestado de periodistas, diputados, senadores y dirigentes políticos, la ex presidenta dio una conferencia de prensa en las oficinas del bloque del Frente para la Victoria (FpV) en la Cámara de Diputados, flanqueada por el flamante presidente de esa bancada, Agustín Rossi, a su derecha y por el presidente del PJ y diputado del FpV, José Luis Gioja, a su izquierda. Comenzó a hablar minutos antes de las 17, apoyándose en apuntes impresos

"Es una causa inventada sobre hechos que no existieron. Desde el punto de vista jurídico es un verdadero despropósito, un exceso. No hay causa, no hay delito. Bonadio lo sabe, Macri lo sabe", señaló respecto de la acusación por traición a la Patria, basada en la denuncia original del fallecido fiscal Alberto Nisman y originada en el memorándum de entendimiento con Irán que su gobierno impulsó y que fue aprobado por las dos Cámaras del Congreso.

El pedido de prisión preventiv

a será apelado por su defensa, según anticipó ayer uno de sus abogados, Alejandro Rúa; que no interpondrá ningún recurso contra el procesamiento, con la intención de llegar cuanto antes a la instancia de juicio oral. La apelación deberá ser tratada por la Sala II de la Cámara Federal, que integra Martín Irurzun, autor de la doctrina que, para el caso de Julio De Vido, estableció que los ex funcionarios deben esperar la condena en prisión porque tienen posibilidades de entorpecer las investigaciones.

"El Gobierno es responsable de una organización político judicial para perseguir a la oposición", definió ayer Cristina al respecto, con una mención especial para la actividad en las redes sociales. "El cronograma judicial es reforzado por el troll center del Gobierno", aseguró. Según describió, en las redes "se iba agrandando la mención del saqueo a los jubilados" y por eso apareció esta decisión de Bonadio. "El presidente Macri manipula a la Justicia", acusó.

La ex presidenta relacionó directamente la fecha de su asunción con la publicación del fallo. "Es una gran cortina de humo que pretende asustar a la población y a la dirigencia política para disciplinar. No nos van a disciplinar y no nos vamos a dejar provocar", enfatizó.

Una hora antes de que comenzara la conferencia de prensa, el jefe del bloque peronista en el Senado, Miguel Pichetto, había clausurado con sus declaraciones la posibilidad de que el pedido de desafuero avance. Sin embargo, Cristina no ahorró palabras críticas hacia él y los senadores que le responden. Aun cuando uno de ellos, Mario Pais, estaba sentado a pocos lugares de distancia de ella, acompañando la conferencia de prensa.

"(Los senadores) que se pronuncien, más que defendiendo a una senadora, defendiendo a los jubilados y a los trabajadores. La mayoría peronista era el último dique institucional", lamentó la ex mandataria sobre el bloque que se partió hace dos días, por impulso de Pichetto.

Además, no descartó apelar el fa

llo de Bonadio ante tribunales internacionales. "Esto que quieren hacer conmigo ya lo están haciendo hoy con dirigentes sindicales, políticos y sociales", advirtió. En primera fila la escuchaba la ex diputada provincial Alicia Sánchez, esposa de Luis D Elía, uno de los detenidos ayer en la misma causa por la que se pidió su desafuero.