Cristina Kirchner y Martín Lousteau, y un tenso cruce verbal: qué se dijeron

No es la primera vez que la vicepresidenta Cristina Kirchner y el legislador Martín Lousteau se cruzan. Ayer, durante la sesión de la Cámara de Senadores de la Nación tuvieron un nuevo cruce verbal. Lousteau pidió la palabra en reiteradas ocasiones para criticar la decisión de Cristina Kirchner de corregir el acta de votación de uno de los decretos que prorrogaron por 60 días la realización de las sesiones remotas.

Lousteau solicitó hablar para aclarar y dejar asentado que Juntos por el Cambio no estaba de acuerdo con que se hubiera alcanzado la mayoría de dos tercios que se exige para modificar el reglamento de la Cámara Alta.

"Cada vez que tiene que hablar habla de cualquier tema y nos dice a nosotros de lo que podemos o no podemos hablar", expresó Lousteau mirando al formoseño José Mayans.

"Le recuerdo al señor Senador Lousteau que no puede dirigirse en términos ofensivos a ningún senador. Lo comparó con un cómico", reprochó Cristina. Luego, agregó: "He soportado cualquier cosa de ustedes, incluso allanamientos, es increíble que no puedan entender que son minoría".

Mirá también AFIP prorrogó el plazo para pagar y presentar Ganancias y Bienes Personales Así lo confirma resolución general 4768/2020, publica este viernes en el Boletín Oficial. Lo resolvió el organismo que comanda Mercedes Marcó del Pont a un día de que comenzaban a operar los plazos. Ahora hay tiempo hasta entre el 10 y 13 de agosto. Por PAULA LÓPEZ

"Sí, de la misma manera que él (por Mayans) nos acaba de decir a nosotros desubicados", contestó Lousteau, en el final de una sesión del Senado en la que, otra vez, los ánimos crispados terminaron imponiéndose.

Luego, Lousteau intentó acercarse a Cristina, y ella lo detuvo: "Distancia reglamentaria", en clara referencia al distanciamiento social que el protocolo impone por la pandemia del coronavirus. En ese contexto, Lousteau contestó: "La mantengo, pero hace falta el barbijo y no todos lo estamos usando".

Con la tensión ya muy arriba, Cristina le dijo: "Mirá", y fue el senador el que la paró en seco esta vez: "No me tutee porque yo la estoy tratando de usted".