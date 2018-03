Cristina Kirchner recibe a senadores, sin Pichetto

La ex presidenta ayer en el ND Ateneo ante referentes sociales

Primero fueron los diputados; después los intendentes con asistencia casi perfecta, luego llegaron los artistas e intelectuales; ayer fue el turno de los movimientos sociales en el ND Ateneo; y hoy, el de los senadores. Aunque con una convocatoria menor a la esperada, aún considerando que el bloque de la Cámara alta está partido en la práctica y no en los papeles: la mitad de los 42, una veintena según calculan en el Instituto Patria, visitaría hoy a las 15 a Cristina Fernández de Kirchner, horas antes de que la ex presidenta tome el avión que la llevará de regreso a Santa Cruz.

La ausencia más notoria será la del propio presidente de la bancada, el rionegrino Miguel Ángel Pichetto. Peronista de raza, fue uno de los senadores del PJ-FpV (en Diputados las siglas están invertidas) que más rápido se acomodó a los nuevos aires de Cambiemos, votando (y argumentando) a favor de la derogación de la Ley Cerrojo.

Desde las oficinas de la ex mandataria en Rodríguez Peña 80 señalaron a El Cronista que el ex Secretario General de la Presidencia y Señor 5, Oscar Parrilli, estaba llamando en persona a los senadores, uno por uno. "No para presionar a nadie, Cristina pidió que se invitara a todos", aclararon, incluyendo en el convite a "las autoridades del bloque".

Cerca del senador desestimaron su presencia en el Instituto, no por razones políticas sino de kilometraje: el rionegrino no estará hoy en Buenos Aires. También, por un "casual" viaje, faltarán a la cita Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador salteño, referente de los "moderados" del PJ, y el santafesino Omar Perotti, ambos en Estados Unidos donde participan de la asamblea de la ONU.

Ayer, frente a movimientos sociales, como el MILES de Luis D’Elía, Cristina Kirchner insistió con la idea del "Frente Ciudadano" e ironizó con su regreso al descanso en el sur, interrumpido por su declaración en Comodoro Py: "Parto para el sur, si Dios, Bonadio y el Gobierno me lo permiten".