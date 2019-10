Cuál fue el pedido que hizo Cristina Kirchner, horas antes de comenzar la votación

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, difundió un mensaje para los fiscales de esa alianza electoral en el que les pidió que "no se vayan de la mesa hasta que se cuenta el último voto".

Al igual que lo hizo en las primarias de agosto, la compañera de fórmula de Alberto Fernández grabó un mensaje de audio que se difundió por Whatsapp entre los militantes del Frente de Todos que fiscalizarán en los distintos lugares de votación durante las elecciones nacionales de este domingo.

La ex mandataria les agradeció "por el trabajo que van a hacer como fiscales del Frente de Todos" y agregó: "Quiero pedirles que no se vayan de la mesa hasta que se cuenta el último voto, no se vayan hasta que se complete el acta, el certificado y el telegrama".

"No se vayan tampoco sin sus certificados de escrutinio, hasta que el Correo se lleve todas las urnas con los votos. Quédense en su mesa contando los votos hasta el final, porque tienen la enorme e inmensa responsabilidad de cuidar los votos", remarcó.

Mirá también Elecciones 2019: cómo votan los argentinos que viven en el exterior Por la diferencia horaria, algunos de los 385.000 argentinos que viven en el exterior comenzaron a votar desde ayer. En China la mesa ya cerró, con 37 votos, y en Madrid hay largas filas para sufragar.

Por último, expresó: "Les vuelvo a agradecer el trabajo que van a hacer en cada rincón de nuestro país. No solo es un compromiso con el Frente de Todos, es fundamentalmente un compromiso con la democracia argentina".