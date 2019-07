Cristina Kirchner lleva a Kicillof a Mar del Plata, a metros de Carrió

Caminando, según Google Maps, son 12 cuadras por la rambla marplatense. Esa es la distancia que separa el Teatro Provincial, donde Cristina Fernández de Kirchner tendrá mañana otra cita de su "Sinceramente" Tour; y el Torreón del Monje, que recibirá a Elisa Carrió para hablar de su propio libro "Vida", de conversaciones con el periodista Ignacio Zuleta.

Con @elisacarrio nos conocemos hace más de 20 años. Su compromiso contra la corrupción hacen de ella una mujer admirable y valiente. Es un orgullo poder acompañarla en la presentación de su libro. Los esperamos mañana a las 18 en el Torreón. #MarDelPlata #JuntosPorElCambio pic.twitter.com/AX0K3rBsZJ — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) July 18, 2019

Mientras la líder de la Coalición Cívica estará acompañada por Guillermo Montenegro, precandidato a intendente que enfrentará al ex cambiemita Carlos Arroyo, la aspirante a Vicepresidenta del Frente de Todos no sólo respaldará in situ a su elegida para la boleta local, Fernanda Raverta: como novedad de su campaña literaria, invitó al salón al precandidato a gobernador Axel Kicillof.

Casualmente, o no teniendo en cuenta las encuestas bonaerenses y el deseo K de recuperar los votos del interior provincial , Mar del Plata fue el escenario de la primera actividad conjunta días atrás del presidenciable Alberto Fernández y Kicillof.

En camino a reunión con empresarios del turismo después de recorrer el Parque Industrial General Savio en Mar del Plata. pic.twitter.com/DglcXYcRh9 — Alberto Fernández (@alferdez) July 8, 2019

En los laboratorios electorales, "La Feliz" parece ser la "Córdoba bonaerense" (el ex jefe de Gabinete y Sergio Massa se instalaron ayer en tierra mediterránea): una localidad que tanto Juntos como Todos se disputan. Después del desembarco K, están esperando allí para la próxima semana a María Eugenia Vidal, que podría llegar incluso acompañada por el presidente Mauricio Macri.