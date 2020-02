Cristina Kirchner le respondió al FMI: "Los argentinos sabemos leer"

Cristina Kirchner salió hoy al cruce, vía redes sociales, de las declaraciones del vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, quien en conferencia de prensa aseguró que el organismo "no violó sus estatutos al prestarle dinero a Mauricio Macri" y que por eso "no pueden aceptar una quita de la deuda".

"Leo en Infobae", tuiteó la vicepresidenta y adjuntó un fragmento de la nota periodística que dice: "El FMI le respondió a la vicepresidenta Cristina Krichner: dijo que no violó sus estatutos al prestarle al gobierno de Macri y que no puede aceptar una quita de la deuda argentina".

Los dichos de Rice fueron en respuesta a los cuestionamientos que la vicepresidenta hizo en Cuba la semana pasada, cuando presentó su libro "Sinceramente".

Allí, la vicepresidenta aseguró que el Fondo violó sus estatutos al prestarle dinero a Macri porque ese dinero se utilizó para la fuga de capitales. En ese contexto, la ex mandataria consideró que el organismo debía aceptar realizar una quita en la deuda argentina, como ocurrirá con los acreedores privados.

"Yo me pregunto, cuando dicen 'no, no se puede hacer una quita al capital del FMI porque su estatuto prohíbe hacer quitas'. ¿Pero cómo que el estatuto del FMI prohíbe hacer quitas" También prohíbe que se den préstamos para permitir fugar el dinero. ¿Y por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no"", ironizó entonces Cristina.

En el segundo de los cuatro tuits que subió a las redes Cristina sólo se ve la fotografía de la tapa del "Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional", y en el siguiente adjuntó el Artículo VI de ese convenio, referido a la "Transferencia de Capital", dando cuenta que sus afirmaciones se basan en el inciso "a" de la "Sección 1. Uso de los recursos generales del Fondo para transferencias de Capital".

Sin comentarios. Los argentinos y las argentinas sabemos leer. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 13, 2020

Para despejar dudas, la vicepresidenta copió el inciso: "Salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este Artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable continua de capital". La última frase está resaltada con un marcador.

El resto del articulado subido a la red explica que "El Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo".

"Sin comentarios. Los argentinos y las argentinas sabemos leer", escribió la vicepresidenta en el cuarto y último tuit, con el que dio por terminada la discusión.

Durante la conferencia de prensa, Rice además destacó desde Washington que, pese a las críticas que formuló ayer el ministro Martín Guzmán en el Congreso Nacional, el diálogo con el Gobierno es "constructivo".

"La misión liderada por Julie Kozack, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de la misión para la Argentina, se encontrará con el Ministerio de Economía, el Banco Central y otros organismos del Gobierno", explicó el vocero sobre la misión que ya se encuentra en el país desde ayer.