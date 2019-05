Cristina Kirchner, junto a Alberto Fernández: "Dos dirigentes no podrán hacer todo" A una semana de anunciar que compartirán fórmula, la ex presidenta y el ex jefe de Gabinete se mostraron juntos en un acto en Merlo. "Con Néstor pudimos sacar de la deuda a la Argentina sin hacerle padecer a ningún argentino el costo de salir de esa deuda”, destacó el precandidato presidencial.