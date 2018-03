Cristina Kirchner insiste en apartar a Lijo de la causa por la denuncia de Nisman

La ex presidenta Cristina Kichner insistió en el pedido de apartamiento del juez federal Ariel Lijo de la causa en la que se investiga la denuncia que formuló el fiscal Alberto Nisman antes de morir por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por la voladura de la AMIA.



El abogado que representa a la ex mandataria en esta causa,Alejandro Rúa, argumentó ante la Cámara Federal porteña que Lijo ya fue apartado en otro expediente por presunto encubrimiento, en ese caso contra el ex ministro del Interior del menemismo Carlos Corach, por presunta afectación de la garantía de imparcialidad.



Ante tal argumento, Lijo no debería intervenir en una causa relacionada con el mismo delito aunque con otros imputados, según consideró la defensa de la ex presidenta.



Lijo fue el juez a quien Nisman le presentó la denuncia contra Cristina Fernández y otros funcionarios y allegados a su gobierno el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de que apareciera muerto en su departamento de Puerto Madero con un disparo en la cabeza.



La causa recorrió un largo derrotero hasta que, finalmente y después de la reapertura, recayó nuevamente en Lijo, quien delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita.



En el eventual caso del apartamiento de Lijo, la causa podría recaer en el juez federal Claudio Bonadio, quien investiga otro expediente en el que el ex canciller Héctor Timerman está denunciado por el delito de “traición a la patria”, también en relación con el supuesto encubrimiento de los iraníes.



Bonadio ya pidió la conexidad de ambas causas, pero la defensa de la ex presidenta también objetó la convergencia de los dos expedientes.



“Resulta absurdo y violenta el sentido común, que los dos jueces que estuvieron a cargo de investigar el encubrimiento del atentado a la AMIA durante años, y que fueran separados de las causas por sus superiores con severísimos y contundentes pronunciamientos, hoy estén disputando jurisdicción para ver cuál de los dos se va a quedar con una nueva causa de encubrimiento de la AMIA”, subrayó la presentación del abogado Rúa.



La Cámara deberá resolver en los próximos días qué juez continuará con la investigación por la denuncia de Nisman.